“Вибивав” неіснуючі борги: на Харківщині судитимуть здирника

43-річний чоловік погрожував підприємцю в Первомайському, “вибиваючи” з нього 10 тисяч доларів. До моменту, коли здирника зловили, він уже розжився 5 тисячами і чекав ще 2,5.

“У м. Первомайський Лозівського району підозрюваний вимагав у підприємця “повернення” неіснуючого боргу в сумі 10 тисяч доларів США. У випадку відмови передати цю суму коштів вимагач погрожував 31-річному потерпілому фізичною розправою. З метою залякування та підтвердження своїх намірів обвинувачений заволодів автомобілем “ВАЗ 2110″, який належить підприємцю”, – повідомили подробиці подій у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Такими методами здирник “вибив” із потерпілого половину бажаної суми – 5 тисяч доларів США. Але на цьому не вгамувався і, починаючи з квітня 2022 року, погрожував підприємцю, вимагаючи віддати нібито борг.

“18 жовтня 2022 року у місті Первомайський під час передачі частини суми у розмірі 2 500 доларів США здирник затриманий”, – повідомили про завершення історії прокурори.

Найближчим часом здирника судитимуть. Обвинувальний акт за статтею “вимагання передачі чужого майна із загрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчинене в умовах воєнного стану” вже передали до суду.