Избил, отобрал авто и требовал $2000: на Харьковщине поймали вымогателя

Мужчина на Харьковщине продал знакомому автомобиль в рассрочку, а когда тот не смог из-за болезни дочери внести очередной платеж, перешел к методам «лихих 90-х».

Машину у знакомого житель Харьковщины приобрел за 1400 долларов США. А в итоге остался и без денег, и без машины. Устный договор купли-продажи предполагал рассрочку выплат на год.

«Покупатель в течение семи месяцев ежемесячно платил деньги мужчине. Однако попросил приостановить оплату из-за сложного материального положения: у него заболела 8-летняя дочь. Но продавца это не устроило. В конце декабря 2021 года он приехал к мужчине домой, начал запугивать его и забрал автомобиль. Делец даже успел перепродать автомобиль третьему лицу, но первому покупателю, уже уплатившему часть суммы по рассрочке, он об этом не сообщил и продолжил угрозы в его адрес», — проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В 2022 году вымогатель «перешел на новый уровень» — он заявил, что знакомый вообще не передавал ему денег и должен даже больше, чем изначально договаривались.

«Подозреваемый избил мужчину и предупредил, что тот должен передать ему 2000 долларов США, угрожая применить физическое насилие к нему и его жене. Мужчина согласился передать необходимую сумму. 23 марта 2023 во время передачи 2000 долларов США правоохранители задержали вымогателя», — сообщили прокуроры.

Предприимчивого 33-летнего торговца машинами отправили в СИЗО. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства, совершенного в условиях военного положения.