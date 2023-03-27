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Избил, отобрал авто и требовал $2000: на Харьковщине поймали вымогателя

Происшествия 11:05   27.03.2023
Оксана Горун
Избил, отобрал авто и требовал $2000: на Харьковщине поймали вымогателя

Мужчина на Харьковщине продал знакомому автомобиль в рассрочку, а когда тот не смог из-за болезни дочери внести очередной платеж, перешел к методам «лихих 90-х».

Машину у знакомого житель Харьковщины приобрел за 1400 долларов США. А в итоге остался и без денег, и без машины. Устный договор купли-продажи предполагал рассрочку выплат на год.

«Покупатель в течение семи месяцев ежемесячно платил деньги мужчине. Однако попросил приостановить оплату из-за сложного материального положения: у него заболела 8-летняя дочь. Но продавца это не устроило. В конце декабря 2021 года он приехал к мужчине домой, начал запугивать его и забрал автомобиль. Делец даже успел перепродать автомобиль третьему лицу, но первому покупателю, уже уплатившему часть суммы по рассрочке, он об этом не сообщил и продолжил угрозы в его адрес», — проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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В 2022 году вымогатель «перешел на новый уровень» — он заявил, что знакомый вообще не передавал ему денег и должен даже больше, чем изначально договаривались.

«Подозреваемый избил мужчину и предупредил, что тот должен передать ему 2000 долларов США, угрожая применить физическое насилие к нему и его жене. Мужчина согласился передать необходимую сумму. 23 марта 2023 во время передачи 2000 долларов США правоохранители задержали вымогателя», — сообщили прокуроры.

В Харькове задержали вымогателя, требовавшего деньги у знакомого

Предприимчивого 33-летнего торговца машинами отправили в СИЗО. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства,  совершенного в условиях военного положения.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина на Харьковщине продал знакомому автомобиль в рассрочку, а когда тот не смог из-за болезни дочери внести очередной платеж, перешел к методам «лихих 90-х»".