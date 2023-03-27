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Военные вывезли с предприятия на Харьковщине оборудование 40 млн гривен — ГБР

Происшествия 10:46   27.03.2023
Оксана Горун
Военные вывезли с предприятия на Харьковщине оборудование 40 млн гривен — ГБР

В ГБР заявили об ограблении частного предприятия в Харьковской области военнослужащими.

«По информации следствия, в августе прошлого года военные одной из частей решили подзаработать и ограбили частное предприятие, специализирующееся на изготовлении элеваторного оборудования. За два месяца они выкрали 200 тонн европейского оцинкованного металла, а также специальное оборудование. Награбленное прятали по разным промышленным площадкам с целью дальнейшего сбыта», — сообщили в пресс-службе Теруправления ГБР в Полтаве.

Военные выкрали у предприятия на Харьковщине оборудования на 40 млн грн - его нашло ГБР 2

Имущество, стоимостью почти в 40 млн грн, нашли сотрудники ГБР. Его уже вернули владельцу — предприятию из Харьковщины.

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Военные выкрали у предприятия на Харьковщине оборудования на 40 млн грн - его нашло ГБР 4

«Вместе с тем, досудебное расследование продолжается, принимается ряд действенных мер по привлечению к ответственности всех причастных к преступлению лиц», — отметили в Госбюро расследований.

Военные выкрали у предприятия на Харьковщине оборудования на 40 млн грн - его нашло ГБР

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 10:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГБР заявили об ограблении частного предприятия в Харьковской области военнослужащими".