Военные вывезли с предприятия на Харьковщине оборудование 40 млн гривен — ГБР
В ГБР заявили об ограблении частного предприятия в Харьковской области военнослужащими.
«По информации следствия, в августе прошлого года военные одной из частей решили подзаработать и ограбили частное предприятие, специализирующееся на изготовлении элеваторного оборудования. За два месяца они выкрали 200 тонн европейского оцинкованного металла, а также специальное оборудование. Награбленное прятали по разным промышленным площадкам с целью дальнейшего сбыта», — сообщили в пресс-службе Теруправления ГБР в Полтаве.
Имущество, стоимостью почти в 40 млн грн, нашли сотрудники ГБР. Его уже вернули владельцу — предприятию из Харьковщины.
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«Вместе с тем, досудебное расследование продолжается, принимается ряд действенных мер по привлечению к ответственности всех причастных к преступлению лиц», — отметили в Госбюро расследований.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГБР заявили об ограблении частного предприятия в Харьковской области военнослужащими".