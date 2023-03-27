Военные вывезли с предприятия на Харьковщине оборудование 40 млн гривен — ГБР

В ГБР заявили об ограблении частного предприятия в Харьковской области военнослужащими.

«По информации следствия, в августе прошлого года военные одной из частей решили подзаработать и ограбили частное предприятие, специализирующееся на изготовлении элеваторного оборудования. За два месяца они выкрали 200 тонн европейского оцинкованного металла, а также специальное оборудование. Награбленное прятали по разным промышленным площадкам с целью дальнейшего сбыта», — сообщили в пресс-службе Теруправления ГБР в Полтаве.

Имущество, стоимостью почти в 40 млн грн, нашли сотрудники ГБР. Его уже вернули владельцу — предприятию из Харьковщины.

«Вместе с тем, досудебное расследование продолжается, принимается ряд действенных мер по привлечению к ответственности всех причастных к преступлению лиц», — отметили в Госбюро расследований.