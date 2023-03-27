Військові вивезли з підприємства на Харківщині обладнання на 40 млн грн – ДБР
У ДБР заявили про пограбування приватного підприємства у Харківській області військовослужбовцями.
“За інформацією слідства, у серпні минулого року військові однієї з частин вирішили підзаробити та пограбували приватне підприємство, що спеціалізується на виготовленні елеваторного обладнання. За два місяці вони викрали 200 тонн європейського оцинкованого металу, а також спеціальне обладнання. Награбоване переховували по різних промислових майданчиках з метою подальшого збуту”, – повідомили в пресслужбі Теруправління ДБР у Полтаві.
Майно, що коштує майже 40 млн грн, знайшли співробітники ДБР. Його вже повернули власнику – підприємству з Харківщини.
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“Разом з тим, досудове розслідування триває, вживається низка дієвих заходів для притягнення до відповідальності усіх причетних до злочину осіб”, – зазначили в Держбюро розслідувань.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДБР заявили про пограбування приватного підприємства у Харківській області військовослужбовцями".