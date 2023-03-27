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Військові вивезли з підприємства на Харківщині обладнання на 40 млн грн – ДБР

Події 10:46   27.03.2023
Оксана Горун
Військові вивезли з підприємства на Харківщині обладнання на 40 млн грн – ДБР

У ДБР заявили про пограбування приватного підприємства у Харківській області військовослужбовцями.

“За інформацією слідства, у серпні минулого року військові однієї з частин вирішили підзаробити та пограбували приватне підприємство, що спеціалізується на виготовленні елеваторного обладнання. За два місяці вони викрали 200 тонн європейського оцинкованого металу, а також спеціальне обладнання. Награбоване переховували по різних промислових майданчиках з метою подальшого збуту”, – повідомили в пресслужбі Теруправління ДБР у Полтаві.

Військові викрали у підприємства на Харківщині обладнання на 40 млн грн – його знайшло ГБР 2

Майно, що коштує майже 40 млн грн, знайшли співробітники ДБР. Його вже повернули власнику – підприємству з Харківщини.

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Військові викрали у підприємства на Харківщині обладнання на 40 млн грн – його знайшло ГБР 4

“Разом з тим, досудове розслідування триває, вживається низка дієвих заходів для притягнення до відповідальності усіх причетних до злочину осіб”, – зазначили в Держбюро розслідувань.

Військові викрали у підприємства на Харківщині обладнання на 40 млн грн – його знайшло ГБР

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДБР заявили про пограбування приватного підприємства у Харківській області військовослужбовцями".