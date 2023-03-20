Ексначальнику СБУ Харківщини загрожує довічне ув’язнення: результати ДБР

Колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна підозрюють за трьома статтями.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо ексначальника Служби безпеки України Харківщини Романа Дудіна. Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України ЗС РФ. Однак, замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.

«Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою рф, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці», – повідомили у ДБР.

Зокрема, Дудін організував спробу усунення голови Харківської обласної військової адміністрації, додали у відомстві. Також ексначальник СБУ Харківщини через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області.

Крім того, зазначили правоохоронці, Дудін за відсутності законних підстав наказав особовому складу УСБУ Харківщини залишити адміністративне приміщення та територію міста. Він також самовільно поїхав з місця несення служби без поважних причин.

«Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців», – розповіли в ДБР.

Колишнього керівника УСБУ у Харківській області підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ.

Йому загрожує довічне ув’язнення.