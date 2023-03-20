Экс-начальнику СБУ Харьковщины грозит пожизненное заключение: результаты ГБР

Бывший начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин подозревается по трем статьям.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении экс-начальника Службы безопасности Украины Харьковщины Романа Дудина. Установлено, что чиновник накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления на территорию Украины ВС РФ. Однако вместо организации работы по противодействию врагу он фактически занялся саботажем.

«Считая, что наступление будет успешным и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями России, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, причинившей ущерб обороноспособности и государственной безопасности», — сообщили в ГБР.

В частности, Дудин организовал попытку устранения главы Харьковской областной военной администрации, добавили в ведомстве. Также экс-начальник СБУ Харьковщины через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области.

Кроме того, отметили правоохранители, Дудин при отсутствии законных оснований отдал приказ личному составу УСБУ Харьковщины покинуть административное помещение и территорию города. Он также самовольно уехал с места несения службы без уважительных причин.

«Намеренно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих», — рассказали в ГБР.

Бывший руководитель УСБУ в Харьковской области подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ.

Ему грозит пожизненное заключение.