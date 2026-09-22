Понад 3 тисячі ворожих цілей збили над Харковом і областю за місяць – ОВА

Під час сесії Харківської облради начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про оперативну ситуацію в регіоні. Зокрема, розповів про результати роботи ППО та підготовку до зими.

“За минулий місяць наші Сили оборони збили над Харковом і Харківщиною понад 3 тисячі ворожих цілей. Це значно більше, ніж у попередні місяці”, – зазначив Синєгубов.

Також він розповів, що в регіоні реалізують плани стійкості.

“Наше завдання – максимально захистити критичну інфраструктуру до опалювального сезону. Процес не зупиняється, попри постійні обстріли – один із об’єктів під час виконання робіт на ньому зазнав понад 60 прямих ударів”, – інформує начальник ХОВА.

На Харківщині продовжують будувати підземні школи, наразі ще 13 об’єктів перебувають на етапі добудови.

“Тривають роботи з облаштування підземних відділень у наших лікарнях — обласній дитячій, онкоцентрі та обласній дорослій”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні 22 вересня написав, що протягом минулої доби на Харківщині загинула жінка, постраждав її 13-річний син.