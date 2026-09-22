Четверо постраждалих, пошкодження – наслідки ударів БпЛА по Харкову

22 вересня росіяни завдали ударів БпЛА по Київському та Салтівському районам Харкова, повідомляє обласна прокуратура.

Близько 14:10 у Київському районі FPV-дрони поцілив дорожнє покриття біля автосалону. Внаслідок вибуху пошкоджено скління автосалону та припаркована автівка. Поранення отримала 28-річна жінка.

Близько о 16:00 у цьому ж районі міста ще один FPV-дрон завдав удару по відкритій ділянці поряд із трамвайною колією. Люди не постраждали.

Близько 16:45 FPV-дрон вдарив у землю біля станції метро у Салтівському районі. Постраждали троє жінок.

Постраждалих доправили до медичних закладів.