Четверо постраждалих, пошкодження – наслідки ударів БпЛА по Харкову
22 вересня росіяни завдали ударів БпЛА по Київському та Салтівському районам Харкова, повідомляє обласна прокуратура.
Близько 14:10 у Київському районі FPV-дрони поцілив дорожнє покриття біля автосалону. Внаслідок вибуху пошкоджено скління автосалону та припаркована автівка. Поранення отримала 28-річна жінка.
Близько о 16:00 у цьому ж районі міста ще один FPV-дрон завдав удару по відкритій ділянці поряд із трамвайною колією. Люди не постраждали.
Близько 16:45 FPV-дрон вдарив у землю біля станції метро у Салтівському районі. Постраждали троє жінок.
Постраждалих доправили до медичних закладів.