Ще 7 шкільних автобусів отримали громади Харківської області
Загалом цього року вдалося придбати 77 шкільних автобусів для Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема інклюзивних. Ця партія – заключний етап великого проєкту, який ми реалізували цього року – загалом вдалося придбати 77 шкільних автобусів для Харківської області. Транспорт розподілили між 28 громадами регіону та спрямували у 45 закладів загальної середньої освіти», – розповів очільник ХОВА.
22 вересня ХОВА спільно з нардепами Євгеном Пивоваровим і Павлом Сушком передали 7 автобусів школам Валківської, Краснокутської, Савинської, Солоницівської та Зміївської громад.