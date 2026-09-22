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Ще 7 шкільних автобусів отримали громади Харківської області

Суспільство 19:26   22.09.2026
Оксана Якушко
Ще 7 шкільних автобусів отримали громади Харківської області Фото: ХОВА

Загалом цього року вдалося придбати 77 шкільних автобусів для Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема інклюзивних. Ця партія – заключний етап великого проєкту, який ми реалізували цього року – загалом вдалося придбати 77 шкільних автобусів для Харківської області. Транспорт розподілили між 28 громадами регіону та спрямували у 45 закладів загальної середньої освіти», – розповів очільник ХОВА.

22 вересня ХОВА спільно з нардепами Євгеном Пивоваровим і Павлом Сушком передали 7 автобусів школам Валківської, Краснокутської, Савинської, Солоницівської та Зміївської громад.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом цього року вдалося придбати 77 шкільних автобусів для Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".