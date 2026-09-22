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Еще 7 школьных автобусов получили громады Харьковской области

Общество 19:26   22.09.2026
Оксана Якушко
Еще 7 школьных автобусов получили громады Харьковской области Фото: ХОВА

Всего в этом году удалось приобрести 77 школьных автобусов для Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Каждый автобус рассчитан на 19 пассажирских мест, в том числе инклюзивных. Эта партия – заключительный этап крупного проекта, который мы реализовали в этом году – в общей сложности удалось приобрести 77 школьных автобусов Харьковской области. Транспорт распределили между 28 громадами региона и направили в 45 заведений общего среднего образования», — рассказал глава ХОВА.

22 сентября ХОВА совместно с нардепами Евгением Пивоваровым и Павлом Сушко передали 7 автобусов школам Валковской, Краснокутской, Савинской, Солоницевской и Змиевской громад.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 19:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в этом году удалось приобрести 77 школьных автобусов для Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".