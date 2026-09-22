Четверо пострадавших, повреждения – последствия ударов БпЛА по Харькову

22 сентября россияне нанесли удары БпЛА по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, сообщает областная прокуратура.

Около 14:10 в Киевском районе FPV-дрон попал в дорожное покрытие возле автосалона. В результате взрыва повреждены остекление автосалона и припаркованный автомобиль. Ранение получила 28-летняя женщина.

Около в 16:00 в этом же районе города еще один FPV-дрон ударил по открытому участку рядом с трамвайной колеей. Люди не пострадали.

Около 16:45 FPV-дрон попал в землю возле станции метро в Салтовском районе. Пострадали три женщины.