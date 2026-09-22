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Четверо пострадавших, повреждения – последствия ударов БпЛА по Харькову

Происшествия 20:41   22.09.2026
Оксана Якушко
Четверо пострадавших, повреждения – последствия ударов БпЛА по Харькову

22 сентября россияне нанесли удары БпЛА по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, сообщает областная прокуратура.

Около 14:10 в Киевском районе FPV-дрон попал в дорожное покрытие возле автосалона. В результате взрыва повреждены остекление автосалона и припаркованный автомобиль. Ранение получила 28-летняя женщина.

Около в 16:00 в этом же районе города еще один FPV-дрон ударил по открытому участку рядом с трамвайной колеей. Люди не пострадали.

Около 16:45 FPV-дрон попал в землю возле станции метро в Салтовском районе. Пострадали три женщины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 20:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 сентября россияне нанесли удары БпЛА по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, сообщает областная прокуратура.".