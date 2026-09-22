Охотились на чужую землю: на Харьковщине мошенники организовали схему

Мошенники охотились на земельные участки пожилых людей, которые переоформляли на подельников по доверенностям, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Участники преступной группы находили владельцев земельных участков, это были преимущественно пожилые люди. Их мошенники убеждали оформить доверенности, чтоб якобы подготовить документы к продаже земли. Для проведения сделок злоумышленники использовали нотариально удостоверенные доверенности и договоры. В дальнейшем уже без ведома владельцев эту землю злоумышленники перерегистрировали на близких друзей и родственников, а затем продавали третьим лицам.

В 2024 году один из потерпевших согласился продать собственные земельные участки за 3000 долларов. Для оформления необходимых документов он выдал доверенность на «представителя», который должен заниматься подготовкой соглашения. Однако средств владелец так и не получил. Воспользовавшись предоставленными полномочиями, злоумышленники отчуждали землю в пользу другого человека.

Правоохранители уже установили по меньшей мере восемь пострадавших в Харьковской области. В некоторых случаях злоумышленники также получали доступ к банковским счетам потерпевших.

Двум участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве, им грозит до восьми лет заключения.

17 сентября полицейские провели 16 обысков в Киевской, Кировоградской, Харьковской областях и в Харькове по местам жительства и в автомобилях фигурантов.

Правоохранители изъяли доверенности, договоры купли-продажи земельных участков, документы по наследству и другому недвижимому имуществу, банковские карты, расписки, мобильные телефоны, компьютерную технику, денежные средства и черновые записи.

Правоохранители продолжают документировать деятельность других участников схемы, устанавливают полный круг пострадавших и проверяют дополнительные факты незаконного завладения земельными участками.