Ракетний удар у День жалоби: у Балаклії постраждав підліток

Ворог завдав ракетного удару по Балаклії 19 вересня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Наразі відомо про одного постраждалого – 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають йому допомогу. У місті пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж і адміністративну будівлю.”, — написав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні в Балаклії – День жалоби на згадку про загиблих від вчорашньої масованої атаки “шахедів”. Російські безпілотники вбили чотирьох людей, зокрема – літнє подружжя. В області за добу загинули п’ятеро людей. Ще одна жертва росіян – пасажир електрички, по якій прилетів реактивний БпЛА в районі станції Липкуватівка.