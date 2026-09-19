FPV на оптоволокні впав біля торгового центру в Дергачах

“Приліт” був 18 вересня, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. FPV не здетонував.

” О 15:00 російський FPV-дрон на оптоволокні упав поблизу торгового центру у Дергачах. На щастя, детонації не сталося – постраждалих немає”, – написав Задоренко.

За добу, за його даними, було не менш як шість ударів по громаді: по Дергачах, Слатиному, Білашах і Руській Лозовій. По Дергачах, крім FPV-дрона, вдарили “італмасом”. Він упав на городі у приватному секторі. Будинки навколо пошкоджені уламками. Уже сьогодні вранці по місту прилетіла “молния” – вона врізалася у приватний будинок. У таких випадках обійшлося без постраждалих.

У районі Слатиного FPV атакував машину, яка їхала в бік Дергачів. Поранений 67-річний чоловік.

“Близько 17:30 росіяни поцілили “молнією” по приватному будинку у Руській Лозовій. На місці влучання спалахнула пожежа, внаслідок якої будинок вигорів. Минулося без постраждалих. Близько 21:00 ворожий безпілотник невстановленого типу вдарив по об’єкту енергетичної інфраструктури у Білашах, спричинивши загоряння. Зусиллями місцевих мешканців пожежу було оперативно погашено“, – зазначив начальник Дергачівської МВА.

Нагадаємо, 18 вересня росіяни масово атакували Балаклію “шахедами”. Загинуло четверо людей, зокрема – літня подружня пара. Сьогодні у місті – День жалоби.