FPV на оптоволокне упал возле торгового центра в Дергачах

«Прилет» был днем 18 сентября, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. FPV не сдетонировал.

«В 15:00 российский FPV-дрон на оптоволокне упал вблизи торгового центра в Дергачах. К счастью, детонации не произошло – пострадавших нет», — написал Задоренко.

За сутки, по его данным, было не менее шести ударов по громаде: по Дергачам, Слатино, Белашам и Русской Лозовой. По Дергачам, кроме FPV-дрона, ударили «Италмасом». Он упал в огороде в частном секторе. Дома вокруг повреждены осколками. Уже сегодня утром по городу прилетела «Молния» — она врезалась в частный дом. В этих случаях обошлось без пострадавших.

В районе Слатино FPV атаковал машину, которая ехала в сторону Дергачей. Ранен 67-летний мужчина.

«Около 17:30 россияне попали «Молнией» по частному дому в Русской Лозовой. На месте попадания вспыхнул пожар, в результате которого дом выгорел. Обошлось без пострадавших. Около 21:00 вражеский беспилотник неустановленного типа ударил по объекту энергетической инфраструктуры в Белашах, вызвав возгорание. Усилиями местных жителей пожар был оперативно потушен», — отметил начальник Дергачевской ГВА.

Напомним, 18 сентября россияне массировано атаковали Балаклею «Шахедами». Погибли четыре человека, в том числе — пожилая супружеская пара. Сегодня в городе — День траура.