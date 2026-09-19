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Перші вихідні після дощу: грибники вийшли на полювання на Харківщині (фото)

Суспільство 12:11   19.09.2026
Оксана Горун
Перші вихідні після дощу: грибники вийшли на полювання на Харківщині (фото) Фото: Валентина Коваленко

Сильний дощ, який пройшов у Харкові та області 15 вересня, дав надію любителям тихого полювання. У фейсбуці грибники вже діляться фото першого вилову.

Перші фото осінніх грибів публікують учасники групи “Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки”. Врожай збирають у лісах у районі Змієва.

Скриншот/Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки, фейсбук
Скриншот/Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки, фейсбук

У коментарях учасники спільноти цікавляться безпечними локаціями для збору, а також обговорюють, що в деяких лісах області ще дуже сухо.

За прогнозами Гідрометцентру Харківської та Луганської областей, “грибна погода” на Харківщині триватиме – з понеділка в регіоні прогнозують дощі. При цьому різкого зниження температури не буде, як і нічних заморозків.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 12:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сильний дощ, який пройшов у Харкові та області 15 вересня, дав надію любителям тихого полювання. У фейсбуці грибники вже діляться фото першого вилову".