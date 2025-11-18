Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки

70-річна мешканка Новопокровської громади 17 листопада вирушила до лісу біля одного із населених пунктів Чугуївського району в пошуках грибів.

Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

До операції з пошуків любительки тихого полювання долучилися полісмени з Чугуївського райуправління та працівники лісового господарства.

“Правоохоронці працювали всю ніч, прочісуючи лісові масиви, балки та важкодоступні ділянки, намагаючись якомога швидше знайти жінку, яка залишилася наодинці в темному та холодному лісі. На світанку її вдалося виявити поблизу села Скрипаї – майже за 20 кілометрів від місця, де вона зайшла до лісу. Жінка розповіла, що збилася з маршруту, а щоб не замерзнути, весь цей час рухалася лісом”, – розповіли в поліції.

Стан пенсіонерки, коли її знайшли, був задовільний. Медичної допомоги вона не потребувала.

