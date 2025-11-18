Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки
70-річна мешканка Новопокровської громади 17 листопада вирушила до лісу біля одного із населених пунктів Чугуївського району в пошуках грибів.
Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
До операції з пошуків любительки тихого полювання долучилися полісмени з Чугуївського райуправління та працівники лісового господарства.
“Правоохоронці працювали всю ніч, прочісуючи лісові масиви, балки та важкодоступні ділянки, намагаючись якомога швидше знайти жінку, яка залишилася наодинці в темному та холодному лісі. На світанку її вдалося виявити поблизу села Скрипаї – майже за 20 кілометрів від місця, де вона зайшла до лісу. Жінка розповіла, що збилася з маршруту, а щоб не замерзнути, весь цей час рухалася лісом”, – розповіли в поліції.
Стан пенсіонерки, коли її знайшли, був задовільний. Медичної допомоги вона не потребувала.
Як повідомляли в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, 12 листопада рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в Карпатах. Мешканець Харкова 2000 року народження та його колега сходили на гору Степанець у Верховинському районі.
Читайте також: Під час ліквідації пожежі у Люботині рятувальники знайшли тіло жінки
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: грибы, новини Харкова, поліція Харківський області, пропала женщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 17:51;