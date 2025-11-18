Live

Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки

Події 17:51   18.11.2025
Олена Нагорна
Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки

70-річна мешканка Новопокровської громади 17 листопада вирушила до лісу біля одного із населених пунктів Чугуївського району в пошуках грибів.

Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

До операції з пошуків любительки тихого полювання долучилися полісмени з Чугуївського райуправління та працівники лісового господарства.

“Правоохоронці працювали всю ніч, прочісуючи лісові масиви, балки та важкодоступні ділянки, намагаючись якомога швидше знайти жінку, яка залишилася наодинці в темному та холодному лісі. На світанку її вдалося виявити поблизу села Скрипаї – майже за 20 кілометрів від місця, де вона зайшла до лісу. Жінка розповіла, що збилася з маршруту, а щоб не замерзнути, весь цей час рухалася лісом”, – розповіли в поліції.

Стан пенсіонерки, коли її знайшли, був задовільний. Медичної допомоги вона не потребувала.

Як повідомляли в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, 12 листопада рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в Карпатах. Мешканець Харкова 2000 року народження та його колега сходили на гору Степанець у Верховинському районі.

Читайте також: Під час ліквідації пожежі у Люботині рятувальники знайшли тіло жінки

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ветерана, пораненого на Харківщині, відправили на реабілітацію до Латвії
Ветерана, пораненого на Харківщині, відправили на реабілітацію до Латвії
18.11.2025, 18:38
Світла не буде в одному з районів Харкова у середу: адреси
Світла не буде в одному з районів Харкова у середу: адреси
18.11.2025, 16:05
Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
18.11.2025, 15:28
Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки
Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки
18.11.2025, 17:51
Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ
Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ
18.11.2025, 17:17
Зі ставка в Чугуєві виловили тіло 37-річного чоловіка: що сталося
Зі ставка в Чугуєві виловили тіло 37-річного чоловіка: що сталося
18.11.2025, 18:20

Новини за темою:

27.09.2025
Жорстка відповідь на «ждунів у Харкові», порятунок кота – підсумки 27 вересня
27.09.2025
«Чекаємо дощів», «на картоплю вистачить»: чи є на Харківщині гриби (фото)
26.05.2025
Пішла по гриби і заблукала: літню жінку шукали на Харківщині
08.04.2025
Грибники вийшли на полювання на Харківщині: що збирають
03.11.2024
Збирала гриби: жінка загубилася в лісі на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пішла по гриби: всю ніч прочісували ліс на Харківщині в пошуках пенсіонерки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 17:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річна мешканка Новопокровської громади 17 листопада вирушила до лісу біля одного із населених пунктів Чугуївського району в пошуках грибів.".