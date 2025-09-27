«Чекаємо дощів», «на картоплю вистачить»: чи є на Харківщині гриби (фото)

Попри малу кількість опадів в регіоні, фанати «тихого» полювання не втрачають надії назбирати грибів. Що і де знаходять, поділилися учасники групи «Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки».

Серед найпоширенішого, що публікують грибники, – білий гриб, сироїжки та польські.

«21.09.25 Артюхівка – порожньо, але ліс неможливо вологий. У районі Височинівки – порожньо, сироїжки червоні невеликі. Задонецьке – порожньо, купу грибників на узбіччі, у всіх кого зустріли – порожньо, глибоко не заходили. Ліс між Коробовими Хуторами – успіх. Грибників там зустріли багато. Навколо – величезні галявини сироїжок, багато дрібних козенят і заповітні польські», – повідомила учасниця групи Анна.

«23 вересня, ліс біля кільцевої, після вихідних кругом пошматовані мухомори, але зустрічаються і такі ідеальні екземпляри», – пише ще одна учасниця, прикріплюючи фото білих грибів.

Але більшість грибників таки нарікають на відсутність «врожаю». Кажуть, що чекають на дощі.

«23 вересня – вибралися до Жихоря, на розвідку. Трохи набрали груздів, я їх 30 років не зустрічала. А так, сухо, порожньо, чекаємо на дощі!», – пише Наталя.

Ще один учасник групи зазначає, що грибів малувато, але «на картоплю вистачить».

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки другої декади вересня. За їхніми даними, у другій половині першого місяця осені в регіоні тривало метеорологічне літо. Там також заявляли про дефіцит опадів.

За даними харківських синоптиків, вже з 28 вересня по 1 жовтня на Харківщині дощі будуть йти майже щодня.