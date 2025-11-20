Понад добу пенсіонер блукав лісом у пошуках дому: він пройшов близько 25 км

У ГУ НП у Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про зникнення 63-річного чоловіка від його дочки. Пенсіонер вирушив у ліс на Чугуївщині по гриби та загубився.

“На пошуки були орієнтовані поліцейські, рятувальники, працівники лісу, волонтери та небайдужі місцеві жителі. Протягом доби вони прочісували лісові масиви, долаючи складні ділянки місцевості. Завдяки спільним зусиллям 63-річного чоловіка вдалося знайти живим та неушкодженим”, – пишуть копи.

Як виявилося, після того, як чоловік зрозумів, що заблукав – почав шукати дорогу додому та за добу пройшов близько 25 кілометрів.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що на Харківщині шукали жінку у лісі. 70-річна мешканка Новопокровської громади 17 листопада вирушила до лісу біля одного із населених пунктів Чугуївського району в пошуках грибів. Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник, інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області. До операції з пошуків любительки тихого полювання долучилися полісмени з Чугуївського райуправління та працівники лісового господарства. Правоохоронці працювали всю ніч, прочісуючи лісові масиви, балки та важкодоступні ділянки, намагаючись якомога швидше знайти жінку. На світанку її вдалося виявити поблизу села Скрипаї – майже за 20 кілометрів від місця, де вона зайшла до лісу. Жінка розповіла, що збилася з маршруту, а щоб не замерзнути, весь цей час рухалася лісом.