Жорстка відповідь на «ждунів у Харкові», порятунок кота – підсумки 27 вересня
Харківський бізнесмен та волонтер обурився словами блогерки Олени Мандзюк про «ждунів у Харкові». У двох районах міста відключали світло. Кота врятували під час гасіння пожежі — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.
Чи є на Харківщині гриби
Попри малу кількість опадів в регіоні, фанати «тихого» полювання не втрачають надії назбирати грибів. Що і де знаходять, поділилися учасники групи «Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки». Серед найпоширенішого, що публікують грибники, – білий гриб, сироїжки та польські.
Кота врятували під час гасіння пожежі у квартирі в Харкові
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, тварина була у важкому стані, рятувальники надали їй невідкладну допомогу.
«Кожне життя має значення – і людське, і тварини», – зазначили у ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
У Харкові не було світла у частинах Холодногірського та Шевченківського районів
В АТ «Харківобленерго» пояснили: відключення сталися через необхідність проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повʼязаних з усуненням наслідків нещодавнього ворожого обстрілу.
Сапронов різко відреагував на слова блогерки Олени Мандзюк
Українська блогерка Олена Мандзюк продовжує відкрито заявляти: «Харків – місто ждунів», зазначивши, що «всі місцеві знають про це». Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов обурився її словами та попросив попередити про приїзд блогерки до Харкова.
Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: блогер, грибы, новини Харкова, світло, Юрий Сапронов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жорстка відповідь на «ждунів у Харкові», порятунок кота – підсумки 27 вересня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2025 в 23:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня".