Жорстка відповідь на «ждунів у Харкові», порятунок кота – підсумки 27 вересня

Харківський бізнесмен та волонтер обурився словами блогерки Олени Мандзюк про «ждунів у Харкові». У двох районах міста відключали світло. Кота врятували під час гасіння пожежі — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Попри малу кількість опадів в регіоні, фанати «тихого» полювання не втрачають надії назбирати грибів. Що і де знаходять, поділилися учасники групи «Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки». Серед найпоширенішого, що публікують грибники, – білий гриб, сироїжки та польські.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, тварина була у важкому стані, рятувальники надали їй невідкладну допомогу.

«Кожне життя має значення – і людське, і тварини», – зазначили у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

В АТ «Харківобленерго» пояснили: відключення сталися через необхідність проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повʼязаних з усуненням наслідків нещодавнього ворожого обстрілу.

Українська блогерка Олена Мандзюк продовжує відкрито заявляти: «Харків – місто ждунів», зазначивши, що «всі місцеві знають про це». Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов обурився її словами та попросив попередити про приїзд блогерки до Харкова.

