ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)

Аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Засулля Полтавської області. У мережі з’явилася інформація, що внаслідок ДТП загинула харківська блогерка Анна Жук.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Полтавській області, авто «Lexus», за кермом якого їхав водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою «Renault Premium», що стояла нерухома за межами проїзної частини.

«Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика «Lexus» від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль «Lexus» (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – повідомили у поліції.

Відео: ГУНП в Полтавській області

Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причини аварії. Слідчі внесли до ЄРДР відомості за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Харківський блогер Женя Зуб повідомив, що у ДТП загинула харків’янка та блогерка Анна Жук, більш відома як «Анет».

«За кермом авто знаходився її чоловік, чоловік пішов на обгін правою смугою. Там знаходилася машина. Ганна відразу загинула», – написав Зуб.

Жук була популярною у мережі «Інстаграм». Її аудиторія налічувала 370 тисяч підписників.