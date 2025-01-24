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ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)

Події 13:03   24.01.2025
Вікторія Яковенко
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео) Фото: ГУНП в Полтавській області

Аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Засулля Полтавської області. У мережі з’явилася інформація, що внаслідок ДТП загинула харківська блогерка Анна Жук.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Полтавській області, авто «Lexus», за кермом якого їхав водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою «Renault Premium», що стояла нерухома за межами проїзної частини.

«Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика «Lexus» від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль «Lexus» (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – повідомили у поліції.

Відео: ГУНП в Полтавській області

Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причини аварії. Слідчі внесли до ЄРДР відомості за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

авария трасса Харьков-Киев
Фото: ГУНП в Полтавській області

Харківський блогер Женя Зуб повідомив, що у ДТП загинула харків’янка та блогерка Анна Жук, більш відома як «Анет».

блогер Харьков
Скриншот

«За кермом авто знаходився її чоловік, чоловік пішов на обгін правою смугою. Там знаходилася машина. Ганна відразу загинула», – написав Зуб.

Жук була популярною у мережі «Інстаграм». Її аудиторія налічувала 370 тисяч підписників.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 13:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Засулля Полтавської області. ".