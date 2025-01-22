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У центрі Харкова Porsche збив людину на «зебрі»: шукають свідків ДТП

Події 17:18   22.01.2025
Олена Нагорна
У центрі Харкова Porsche збив людину на «зебрі»: шукають свідків ДТП

Аварія сталася 23 грудня 2024 року на проспекті Незалежності, 5.

Близько 19:20 автомобіль Porsche Macan GTS збив на пішохідному переході 48-річного чоловіка, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Свідків та очевидців ДТП правоохоронці просять звернутися за телефоном 093-87-57-388 або до кабінету №9 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області (майор Роман Шапірко).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 17:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 23 грудня 2024 року на проспекті Незалежності, 5.".