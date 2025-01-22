У центрі Харкова Porsche збив людину на «зебрі»: шукають свідків ДТП
Аварія сталася 23 грудня 2024 року на проспекті Незалежності, 5.
Близько 19:20 автомобіль Porsche Macan GTS збив на пішохідному переході 48-річного чоловіка, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Свідків та очевидців ДТП правоохоронці просять звернутися за телефоном 093-87-57-388 або до кабінету №9 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області (майор Роман Шапірко).
Читайте також: Виїхав на зустрічку, рухались на «червоний»: харківські водії «засвітились»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, новини Харкова, поліція Харківський області, свидетели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У центрі Харкова Porsche збив людину на «зебрі»: шукають свідків ДТП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 23 грудня 2024 року на проспекті Незалежності, 5.".