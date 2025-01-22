Виїхав на зустрічку, рухались на «червоний»: харківські водії «засвітились»

Харківські правоохоронці розшукали водіїв, які порушили ПДР.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, розшукали водіїв та притягнули їх до відповідальності завдяки відео в інтернеті.

Зокрема, днями інспектори знайшли водія авто «Mercedes Benz», який на дорозі з двостороннім рухом, виїхав на зустрічну смугу руху. На чоловіка поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Також патрульні розшукали водіїв автомобілів «Daewoo» та «Ford», які проїхали на заборонний червоний сигнал світлофора. В обох випадках на них склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

«Вкотре нагадуємо всім водіям, що дороги загального користування — це не місце для зухвалих порушень ПДР. Будьте відповідальними та обережними, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих!», – пишуть патрульні.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області