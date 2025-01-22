Виїхав на зустрічку, рухались на «червоний»: харківські водії «засвітились»
Харківські правоохоронці розшукали водіїв, які порушили ПДР.
Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, розшукали водіїв та притягнули їх до відповідальності завдяки відео в інтернеті.
Зокрема, днями інспектори знайшли водія авто «Mercedes Benz», який на дорозі з двостороннім рухом, виїхав на зустрічну смугу руху. На чоловіка поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.
Також патрульні розшукали водіїв автомобілів «Daewoo» та «Ford», які проїхали на заборонний червоний сигнал світлофора. В обох випадках на них склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
«Вкотре нагадуємо всім водіям, що дороги загального користування — це не місце для зухвалих порушень ПДР. Будьте відповідальними та обережними, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих!», – пишуть патрульні.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
Читайте також: Скоїв ДТП і втік – патрульні розшукали водія у Харкові, що показав драгер
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водители, патрульная полиция, соцсети, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Виїхав на зустрічку, рухались на «червоний»: харківські водії «засвітились»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці розшукали водіїв, які порушили ПДР.".