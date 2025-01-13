Скоїв ДТП і втік – патрульні розшукали водія у Харкові, що показав драгер

Повідомлення про аварію на вулиці Монюшко правоохоронці отримали 12 січня близько 22:00.

Як встановили в Управління патрульної поліції в Харківській області, водій «Daewoo» зіткнувся з іншим авто, після чого поїхав з місця.

«Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, поліцейські помітили схоже авто неподалік від місця події, у якого були характерні пошкодження. Під час встановлення всіх обставин події кермувальник повідомив, що після ДТП вживав алкоголь. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився», – зазначили правоохоронці.

Драгер показав 1.59 проміле, що в понад сім разів перевищує допустиму норму. З результатом чоловік був згоден, додали копи.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.