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Скоїв ДТП і втік – патрульні розшукали водія у Харкові, що показав драгер

Суспільство 13:22   13.01.2025
Вікторія Яковенко
Скоїв ДТП і втік – патрульні розшукали водія у Харкові, що показав драгер Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Повідомлення про аварію на вулиці Монюшко правоохоронці отримали 12 січня близько 22:00.

Як встановили в Управління патрульної поліції в Харківській області, водій «Daewoo» зіткнувся з іншим авто, після чого поїхав з місця.

«Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, поліцейські помітили схоже авто неподалік від місця події, у якого були характерні пошкодження. Під час встановлення всіх обставин події кермувальник повідомив, що після ДТП вживав алкоголь. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився», – зазначили правоохоронці.

Драгер показав 1.59 проміле, що в понад сім разів перевищує допустиму норму. З результатом чоловік був згоден, додали копи.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП)  та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про аварію на вулиці Монюшко правоохоронці отримали 12 січня близько 22:00.".