На кільцевій дорозі у Харкові збили чоловіка: поліція шукає водія
Фото: ГУНП в Харківській області
Харківські правоохоронці встановлюють місцеперебування водія та авто, за участі якого сталася смертельна ДТП.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про аварію отримали 7 січня близько 16:40. ДТП сталася на кільцевій дорозі міста в районі будинку № 52 по вулиці 92-ї Бригади. Відомо, що автомобіль на смерть збив пішохода.
32-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, зазначили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Свідків та очевидців аварії просять звертатися до слідчого за телефоном +380682608191 або на лінію «102».
Читайте також: Увечері у Харкові п’яний водій влетів в інше авто – подробиці ДТП
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, водій, ДТП, поліція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На кільцевій дорозі у Харкові збили чоловіка: поліція шукає водія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці встановлюють місцеперебування водія та авто, за участі якого сталася смертельна ДТП.".