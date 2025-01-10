На кільцевій дорозі у Харкові збили чоловіка: поліція шукає водія

Харківські правоохоронці встановлюють місцеперебування водія та авто, за участі якого сталася смертельна ДТП.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про аварію отримали 7 січня близько 16:40. ДТП сталася на кільцевій дорозі міста в районі будинку № 52 по вулиці 92-ї Бригади. Відомо, що автомобіль на смерть збив пішохода.

32-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Свідків та очевидців аварії просять звертатися до слідчого за телефоном +380682608191 або на лінію «102».