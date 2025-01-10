На окружной дороге в Харькове сбили мужчину: полиция ищет водителя
Харьковские правоохранители устанавливают местонахождение водителя и авто, при участии которого произошло смертельное ДТП.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщения об аварии получили 7 января около 16:40. ДТП произошло на кольцевой дороге города в районе дома № 52 по улице 92-й Бригады. Известно, что автомобиль насмерть сбил пешехода.
32-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб в больнице, отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.
Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться к следователю по телефону +380682608191 или на линию «102».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 16:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители устанавливают местонахождение водителя и авто, при участии которого произошло смертельное ДТП.".