На окружной дороге в Харькове сбили мужчину: полиция ищет водителя

Харьковские правоохранители устанавливают местонахождение водителя и авто, при участии которого произошло смертельное ДТП.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщения об аварии получили 7 января около 16:40. ДТП произошло на кольцевой дороге города в районе дома № 52 по улице 92-й Бригады. Известно, что автомобиль насмерть сбил пешехода.

32-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб в больнице, отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться к следователю по телефону +380682608191 или на линию «102».