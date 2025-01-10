Вечером в Харькове пьяный водитель влетел в другое авто – подробности ДТП
ДТП произошло в Киевском районе города около 20:00, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
«Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель автомобиля Renault совершил столкновение с другим авто. Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения», – пишут копы.
Однако проходить тест на драгере на месте мужчина отказался – поехал в больницу. Уже там врачи подтвердили, что водитель действительно пьян.
«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд», – добавили патрульные.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, пьяный водитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в Киевском районе города около 20:00, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".