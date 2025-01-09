Спиртное детям и без лицензии: полиция Харьковщины — об «алкогольных делах»
Заведение, где торговали слабоалкогольными напитками без лицензии, закрыли правоохранители в Холодногорском районе Харькова. Полиция изъяла продукции на 300 тысяч гривен.
Правоохранители провели рейд в Харькове 8 января, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В одном из заведений установили факт продажи спиртного, лицензия на реализацию которого отсутствовала. Полицейские изъяли продукцию и прекратили деятельность магазина.
В отношении реализатора составили админпротокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП. Материалы направили в суд.
Также в полиции проинформировали, что в селе Козиевка Краснокутской громады реализатор продала спиртное 16-летней девочке. В отношении нарушительницы составили админпротокол по ч. 2 ст. 156 КУоАП, а с родителями подростка провели профилактическую беседу.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: алкоголь, новости Харькова, полиция Харьковской области, спиртное;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 20:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заведение, где торговали слабоалкогольными напитками без лицензии, закрыли правоохранители в Холодногорском районе Харькова. Полиция изъяла продукции на 300 тысяч гривен.".