Спиртное детям и без лицензии: полиция Харьковщины — об «алкогольных делах»

Заведение, где торговали слабоалкогольными напитками без лицензии, закрыли правоохранители в Холодногорском районе Харькова. Полиция изъяла продукции на 300 тысяч гривен.

Правоохранители провели рейд в Харькове 8 января, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В одном из заведений установили факт продажи спиртного, лицензия на реализацию которого отсутствовала. Полицейские изъяли продукцию и прекратили деятельность магазина.

В отношении реализатора составили админпротокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП. Материалы направили в суд.

Также в полиции проинформировали, что в селе Козиевка Краснокутской громады реализатор продала спиртное 16-летней девочке. В отношении нарушительницы составили админпротокол по ч. 2 ст. 156 КУоАП, а с родителями подростка провели профилактическую беседу.

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