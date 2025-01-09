Спиртне дітям і без ліцензії: поліція Харківщини – про «алкогольні справи»
Заклад, в якому торгували слабоалкогольними напоями без ліцензії, закрили правоохоронці у Холодногірському районі Харкова. Поліція вилучила продукції на 300 тисяч гривень.
Правоохоронці провели рейд у Харкові 8 січня, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
В одному із закладів встановили факт продажу спиртного, ліцензія на реалізацію якого була відсутня. Поліцейські вилучили продукцію та припинили діяльність магазину.
Щодо реалізатора склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Матеріали скерували до суду.
Також у поліції поінформували, що у селі Козіївка Краснокутської громади реалізаторка продала спиртне 16-річній дівчинці. Щодо порушниці склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, а з батьками підлітка провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 20:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заклад, в якому торгували слабоалкогольними напоями без ліцензії, закрили правоохоронці у Холодногірському районі Харкова. Поліція вилучила продукції на 300 тисяч гривень.".