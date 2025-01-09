Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Спиртне дітям і без ліцензії: поліція Харківщини – про «алкогольні справи»

Економіка 20:33   09.01.2025
Олена Нагорна
Спиртне дітям і без ліцензії: поліція Харківщини – про «алкогольні справи»

Заклад, в якому торгували слабоалкогольними напоями без ліцензії, закрили правоохоронці у Холодногірському районі Харкова. Поліція вилучила продукції на 300 тисяч гривень.

Правоохоронці провели рейд у Харкові 8 січня, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

В одному із закладів встановили факт продажу спиртного, ліцензія на реалізацію якого була відсутня. Поліцейські вилучили продукцію та припинили діяльність магазину.

Щодо реалізатора склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Матеріали скерували до суду.

Також у поліції поінформували, що у селі Козіївка Краснокутської громади реалізаторка продала спиртне 16-річній дівчинці. Щодо порушниці склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, а з батьками підлітка провели профілактичну бесіду.

Читайте також: Підроблене спиртне на Харківщині маскували під відомі бренди та яблучний сік

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Яка зараз у росіян стратегія щодо Куп’янська на Харківщині: думка Мусієнка
Яка зараз у росіян стратегія щодо Куп’янська на Харківщині: думка Мусієнка
09.01.2025, 21:25
Спиртне дітям і без ліцензії: поліція Харківщини – про «алкогольні справи»
Спиртне дітям і без ліцензії: поліція Харківщини – про «алкогольні справи»
09.01.2025, 20:33
По Харкову били БпЛА «Молния»: постраждав охоронець підприємства, наслідки
По Харкову били БпЛА «Молния»: постраждав охоронець підприємства, наслідки
09.01.2025, 19:08
DeepState: чому частина Дворічної «сіра» і ворогу вдається туди просочуватися
DeepState: чому частина Дворічної «сіра» і ворогу вдається туди просочуватися
09.01.2025, 19:53
РФ намагається закріпитися у Дворічній: є загроза для двох напрямків області
РФ намагається закріпитися у Дворічній: є загроза для двох напрямків області
09.01.2025, 09:42
Синєгубов: “Готові до погіршення ситуації” – що відбувається на Харківщині
Синєгубов: “Готові до погіршення ситуації” – що відбувається на Харківщині
09.01.2025, 11:53

Новини за темою:

21:06
Підроблене спиртне на Харківщині маскували під відомі бренди та яблучний сік
13:46
Замість елітної горілки – спирт з водою: у Харкові «накрили» підпільний цех
14:45
Вкрав телевізор під час застілля: у Харкові чоловік отримав підозру
19:04
13-річна дівчинка в Харкові отруїлася горілкою, яку їй продали в кіоску
13:45
Судитимуть трьох харків’ян, що виробляли на складі «елітні» коньяк і віскі

Ви читали новину: «Спиртне дітям і без ліцензії: поліція Харківщини – про «алкогольні справи»»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 20:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заклад, в якому торгували слабоалкогольними напоями без ліцензії, закрили правоохоронці у Холодногірському районі Харкова. Поліція вилучила продукції на 300 тисяч гривень.".