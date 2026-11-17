Близько 11:00 мер Ігор Терехов поінформував про перші ранкові “прильоти” в Харкові.

Як виявилось, росіяни атакували Немишлянський район. Наслідки ударів ще встановлюють.

Нагадаємо, вночі 17 листопада Україна пережила черговий масований обстріл. РФ била по Харкову, Києву, Черкасах, Дніпру, Павлограду та Запоріжжю. Близько опівночі полетіли перші ракети – Повітряні сили ЗСУ писали про пуски балістики. У столиці перші «прильоти» припали по об’єктах критичної інфраструктури. Мер Віталій Кличко зазначив: після атак почалися проблеми із тепло- та водопостачанням. Крім цього, підтвердив міський голова, ворог обстріляв Північний та Південний мости. Після чого окупанти взялися за Харків. Ракетні удари припали по Холодногірському району. Інформацію про постраждалих та руйнування не повідомляли. Незабаром начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що вночі та вранці 17 листопада зафіксували як мінімум три удари РФ.