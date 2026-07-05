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Мешканця Харківщини екстрено шпиталізували: його побив пляшкою товариш

Події 12:33   05.07.2026
Олена Нагорна
Мешканця Харківщини екстрено шпиталізували: його побив пляшкою товариш

43-річного чоловіка затримали правоохоронці у Берестинському районі Харківської області. За версією слідства, увечері 3 липня на території одного з домоволодінь під час сварки він завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому.

Того вечора під час спільного застілля зі спиртним між двома чоловіками спалахнув конфлікт, який стрімко переріс у бійку. 43-річний підозрюваний схопив порожню скляну пляшку і завдав нею кілька ударів по голові свого 65-річного товариша, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок нападу літній чоловік отримав серйозні травми. Його екстрено шпиталізували до медичного закладу, де лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 3 липня в Харківській області очевидці повідомили правоохоронцям про громадянина, який ймовірно сів за кермо напідпитку. Коли копи оформлювали адмінматеріали, водій застрибнув у авто та поїхав. На великій швидкості чоловік врізався у дерево та загинув.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річного чоловіка затримали правоохоронці у Берестинському районі Харківської області.".