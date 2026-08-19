Live

Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному

Оригінально 10:59   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:59

FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про подробиці удару FPV-дрона у Слатиному, який стався вчора, 18 серпня, близько 18:40. Відомо, що у 47-річного чоловіка струс мозку, а також уламкові поранення.

“Медики оперативно ушпиталили постраждалого до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози його життю немає”, – уточнив Задоренко.

09:00

Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці

Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по багатоповерхівці в Салтівському районі. Попередньо, окупанти випустили по місту БпЛА типу “молния”.

07:14

Ніч на Харківщині видалася “тривожною”

За ніч тривога на Харківщині лунала чотири рази – з 02:31 до 03:10, з 03:46 до 04:52, з 05:43 до 06:14, а останню оголосили о 06:38.

Основною загрозою цієї ночі були КАБи. Повітряні сили ЗСУ періодично фіксували активність ворожої тактичної авіації та пуски авіабомб. Вже вранці українські захисники інформували про безпілотники в області.

Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

Читайте також: Сьогодні 19 серпня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
19.08.2026, 11:39
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
19.08.2026, 08:55
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026, 09:17
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
19.08.2026, 10:59
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
19.08.2026, 10:12
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
19.08.2026, 10:32

Новини за темою:

19.08.2026
Як Печеніги відновлюються після трагічного обстрілу (фото)
19.08.2026
На головному флагштоку у Харкові з’явився новий стяг
19.08.2026
Розмінування на Харківщині: де може бути гучно
19.08.2026
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 10:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".