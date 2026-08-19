Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:59

FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про подробиці удару FPV-дрона у Слатиному, який стався вчора, 18 серпня, близько 18:40. Відомо, що у 47-річного чоловіка струс мозку, а також уламкові поранення.

“Медики оперативно ушпиталили постраждалого до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози його життю немає”, – уточнив Задоренко.

09:00

Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці

Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по багатоповерхівці в Салтівському районі. Попередньо, окупанти випустили по місту БпЛА типу “молния”.

07:14

Ніч на Харківщині видалася “тривожною”

За ніч тривога на Харківщині лунала чотири рази – з 02:31 до 03:10, з 03:46 до 04:52, з 05:43 до 06:14, а останню оголосили о 06:38.

Основною загрозою цієї ночі були КАБи. Повітряні сили ЗСУ періодично фіксували активність ворожої тактичної авіації та пуски авіабомб. Вже вранці українські захисники інформували про безпілотники в області.

Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.