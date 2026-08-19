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10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”

Спорт 10:32   19.08.2026
Оксана Горун
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”

До десятиліття харківського футбольного клубу презентували книгу “Наше ім’я – Харків: Офіційна історія “Металіста 1925”.

Як створювали ФК та ​​відроджували футбол у Харкові, для ювілейного видання розповів один з учасників процесу – колишній заступник і т.в.о. голови Харківської ОДА Олександр Скакун. З дозволу видавців публікуємо окремі цитати.

Події навколо народження нового футбольного клубу в Харкові розгорталися в перші роки російсько-української війни. Дата 17 серпня 2016 року знаменує не початок процесу, а вже перший фізичний результат.

“Клуб народжений у непрості часи для країни, реально у воєнний час. Гордий тим, що тоді придумав йому слоган: “Народжені в бою”, – поділився Скакун.

А ось “хитрий хід” із назвою клубу належав тодішньому раднику голови Харківської ОДА та першому заступнику президента Федерації футболу України Сергію Стороженку.

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“На той час улюблений клуб харків’ян “Металіст” перебував у процедурі банкрутства, і на цьому спортивному фронті панували тиша й спокій, до яких спортивний Харків не звик після гамірних сезонів останнього десятиліття. Було зрозуміло, що на той період кейсом “Металіста” займатися було нікому, колосальні борги клубу виплачувати ніхто не збирається, і він фактично перебуває на смертному одрі. Сергій Михайлович, як кажуть, запропонував хід конем. На мій погляд, креативність його ідеї полягала в назві – “Металіст 1925″. Так, це була зокрема й маленька футбольна хитрість, але вивірена юридично, що потім дозволило неодноразово відбитися від судів і різного роду розслідувань у різних, зокрема й міжнародних інстанціях”, – відзначає Олександр Скакун.

Він переконує: назва – не ознака правонаступництва того, легендарного, “Металіста”, а данина великій історії харківського футболу та наступності поколінь. Ще однією особливістю нового футбольного проєкту стала його “народність”, адже акції клубу мала велика кількість уболівальників.

“Тому в нас збори акціонерів проходили часто шумно, але конструктивно й ефективно, – коментує Скакун. – Можу чесно сказати, я розумів, що довго такий стан справ не протримається, але на стадії його народження та затвердження молодим, але впевненим у собі проєктом – це було круто”.

Концепція народного клубу протрималася близько чотирьох років. Для руху до Прем’єр-ліги витрати мали значно зростати, а пул спонсорів поступово зменшувався. За словами Скакуна, “вранці 10 серпня 2020 клуб тихо помирав”. Проте знайшов новий подих. Як це сталося і як “Металіст 1925” пережив перші роки повномасштабного російського вторгнення – всі подробиці в ювілейній книзі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 10:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До десятиліття харківського футбольного клубу презентували книгу “Наше ім’я – Харків: Офіційна історія “Металіста 1925”".