До чемпіонату з футболу готується Харківщина – він стартує вже у травні

Чемпіонат Харківської області з футболу серед аматорів розпочнеться 2 травня. У змаганнях візьмуть участь команди із усіх районів.

На розширеному засіданні виконавчого комітету Харківської обласної асоціації футболу затвердили оновлену систему організації змагань та визначення заявних періодів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його словами, приділили увагу питанням арбітражу й обов’язковій відеозйомці матчів як дієвому інструменту вирішення спірних епізодів.

Крім того, обговорили проведення напередодні старту чемпіонату Суперкубка області. У матчі зустрінуться володар Кубка області ФК «Авангард» (Лозова) та срібний призер чемпіонату — ФК «Маяк» (Валки).

