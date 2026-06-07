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Новини Харкова — головне 7 червня: як минула ніч

Події 08:34   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 7 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:34

Вісім боїв на Харківщині: де ЗСУ відбивали атаки ворога

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували вісім бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворога атакував п’ять разів у районі Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки. На Куп’янському – зафіксували три штурми українських позицій біля Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

07:20

Летіла балістика та БпЛА: як минула ніч на Харківщині

Тривога у Харкові та області пролунала напередодні о 23:02. У бік Вільшан вилетів російський безпілотник, уточнили у Повітряних силах ЗСУ. Після півночі реактивний БпЛА взяв курс на Златопіль, а о 01:10 додалася загроза застосування балістичного озброєння. Тривога тривала до 02:13, а вже о 02:33 вона пролунала знову – знову через пуски балістики.

О 05:43 оголосили відбій, а о 06:59 тривогу відновили – цього разу через загрозу застосування безпілотників. Станом на 7:15 тривога триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 08:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".