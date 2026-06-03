Скоро відкриють окружну Харкова, реактивні «шахеди» – підсумки 3 червня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини Харкова й області 3 червня.

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Повітряний терор триває. У Харкові вибухи лунали з 8:30. «Прильоти» фіксували у Холодногірському та Основ’янському районах. О б 11:30 безпілотник влучив у приватний будинок у Холодногірському районі. Важкі поранення отримала його власниця. Поліціянти і медики “екстренки” намагалася реанімувати жінку протягом години. На жаль, вона померла. Як повідомив на місці влучання мер Ігор Терехов, російські військові вранці атакували місто п’ятьма «шахедами», два з яких були реактивними. Під ударами також була критична та залізнична інфраструктура. Об 11:00 росіяни вгатили по території ферми в селі Рокитне Нововодолазької громади. Двоє її працівників, чоловіки, загинули. Ще дев’ятеро людей постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Чотирьох з них ушпиталили. Це 17-річний хлопець та троє чоловіків, один з яких — у важкому стані. У решти постраждалих — гострий стрес.

Хоч технічно це зробити важко, повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання медіагрупи “Об’єктив”. Після цей відрізок відкриють для цивільних автомобілів, проте там з’являться нові дорожні знаки, які матимуть рекомендаційний характер — де їздити не варто. За словами Синєгубова, це напрямки на Дергачі, на Циркуни та в цілому вся північна частина окружної. Адже, наголосив він, антидронові сітки не врятують від “шахедів” та “ланцетів”, є випадки їхнього пробиття “молниями”.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Напередодні на цій дорозі безпілотник пошкодив автівку. За словами посадовця, це був “ланцет” або “молния”. Наприкінці квітня в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомляли, що на той час фінансування на влаштування антидронових сіток на державних дорогах Харківщини було відсутнє.

Кадрові та антикорупційні зміни мер Харкова анонсував перед сьогоднішньою позачерговою сесією міськради. Терехов запропонував депутатам скоротити кількість заступників міського голови — з 13 до 8. За його словами, це допоможе прибрати зайві ланки та уникнути розмитої відповідальності. Окрім цього, у Харкові планують створити новий департамент внутрішнього контролю та аудиту, який підпорядковуватиметься безпосередньо меру. Нова структура жорстко перевірятиме, як комунальні підприємства та міські департаменти використовують бюджетні кошти, запевнив Терехов. І додав: недоторканих у Харкові — не буде. Нагадаємо, 11 травня мер звільнив свого заступника Дмитра Липового. Й невдовзі прокоментував: це — перший крок у процесі оновлення управлінської структури міськради. 14 травня у мерії правоохоронці проводили обшуки. За даними ГО “ХАЦ”, начебто в департаменті цифрової трансформації, і йдеться про махінації з бюджетними коштами. Силові відомства обшуки не коментували.

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