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Втеча як у кіно: злочинець вистрибнув через вікно туалету й уїхав на таксі📹

Події 22:35   03.06.2026
Оксана Якушко
Втеча як у кіно: злочинець вистрибнув через вікно туалету й уїхав на таксі📹

2 червня підозрюваний, що мав травми обох ніг, а тому перебував у гіпсі, потрапив під конвоєм до лікарні у Харкові для лікування, повідомляє обласна прокуратура.

36-річний «рецидивіст зі стажем» розпочав кар’єру ще 20 років тому і встиг отримати 9 вироків з 2006 року. Він мав у здобутку крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства та викрадення авто.

Наприкінці травня 2026 року чоловік знову отримав підозру у розбійному нападі: він пограбував квартиру і чинив опір поліціянтам під час його затримання. Суд постановив, що рецидивіст сидітиме до процесу у Харківському слідчому ізоляторі. Але злочинець вирішив втекти.

Коли він, з обома ногами у гіпсі, опинився у лікарні, то попросився до вбиральні на першому поверсі. І поки конвоїри чекали на нього під дверима, виліз через вікно на вулицю. Рецидивіст щодуху побіг до лісу біля лікарні. Перетнувши ліс, він вибіг з іншого його боку, там сів у таксі й уїхав.

Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка і затримали його у Чугуєві.

Рецидивісту повідомили про підозру за фактом втечі з-під варти.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 22:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня підозрюваний, що мав травми обох ніг, а тому перебував у гіпсі, потрапив під конвоєм до лікарні у Харкові для лікування, повідомляє обласна прокуратура.".