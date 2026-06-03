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Побег как в кино: преступник выпрыгнул через окно туалета и уехал на такси📹

Происшествия 22:35   03.06.2026
Оксана Якушко
Побег как в кино: преступник выпрыгнул через окно туалета и уехал на такси📹 Скриншот

2 июня подозреваемый, имевший травмы обеих ног, а потому находившийся в гипсе, попал под конвоем в больницу в Харькове для лечения, сообщает областная прокуратура.

36-летний «рецидивист со стажем», начавший карьеру еще 20 лет назад, успел получить 9 приговоров с 2006 года. Преступник имел в послужном списке кражи, грабежи, разбои, мошенничества и угон авто.

В конце мая 2026 года мужчина снова получил подозрение в разбойном нападении: он ограбил квартиру и сопротивлялся полицейским во время задержания. Суд постановил, что рецидивист будет сидеть в Харьковском следственном изоляторе. Но преступник решил удрать.

Когда он, с обеими ногами в гипсе, оказался в больнице, то попросился в туалет на первом этаже. И пока конвоиры ждали его под дверью, вылез через окно на улицу. Рецидивист изо всех сил побежал в лес возле больницы. Пересек его, выбежал с другой стороны посадки, там сел в такси и уехал.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в Чугуеве.
Рецидивисту сообщили о подозрении по факту бегства из-под стражи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 22:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня подозреваемый, имевший травмы обеих ног, а потому находившийся в гипсе, попал под конвоем в больницу в Харькове для лечения, сообщает областная прокуратура.".