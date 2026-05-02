БпЛА атаковали Балаклею: город частично обесточен, повреждена больница

Происшествия 09:38   02.05.2026
Оксана Горун
БпЛА атаковали Балаклею: город частично обесточен, повреждена больница Фото: Изюмская РВА

Об ударах по Балаклее сообщила Изюмская РВА утром 2 мая. Российские БпЛА били по гражданской инфраструктуре.

«За прошедшие сутки в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В городе Балаклея Балаклейской городской территориальной громады в результате атаки БпЛА повреждены гаражи и остекление корпусов медицинского учреждения. К счастью, без пострадавших», — проинформировала РВА.

атака на Балаклею 2 мая 2026
В то же время городская военная администрация Балаклеи сообщила о проблемах с электричеством.

«В настоящее время без напряжения остается частично город Балаклея. Ремонтные бригады РЭСа работают», — сказано в сообщении администрации.

Читайте также: Подросток ранен из-за налета российских БпЛА в пригороде Харькова (фото)

Начальник Балаклейской РВА Виталий Карабанов уточнил: зафиксировано попадание вражеского БпЛА в складские помещения на территории одного из медицинских учреждений.

Обломок БпЛА
Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 2 мая: взрывы, атака «Шахедов» утром продолжилась
Новости Харькова — главное 2 мая: взрывы, атака «Шахедов» утром продолжилась
02.05.2026, 09:52
«Шахед» влетел в квартиру в Харькове: Терехов показал последствия
«Шахед» влетел в квартиру в Харькове: Терехов показал последствия
02.05.2026, 06:59
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
01.05.2026, 19:58
Удар БпЛА по многоэтажке в Харькове: ГСЧС сообщила о пострадавших (фото)
Удар БпЛА по многоэтажке в Харькове: ГСЧС сообщила о пострадавших (фото)
02.05.2026, 07:59
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Взрыв раздался в Харькове утром 2 мая: над городом фиксируют БпЛА (видео)
Взрыв раздался в Харькове утром 2 мая: над городом фиксируют БпЛА (видео)
02.05.2026, 09:47

Новости по теме:

24.04.2026
Террор региона продолжается: атака БпЛА на Балаклею, есть погибшие (фото)
18.04.2026
Двое людей пострадали ночью в Балаклее: БпЛА ударил по дому
15.04.2026
На кладбище в угнанном авто: кто похитил ВАЗ на Балаклейщине
01.04.2026
Первая подземная школа приняла учеников в Балаклее Харьковской области
19.02.2026
На что тратят деньги вместо энергодецентрализации, объяснил мэр с Харьковщины


