БпЛА атаковали Балаклею: город частично обесточен, повреждена больница
Об ударах по Балаклее сообщила Изюмская РВА утром 2 мая. Российские БпЛА били по гражданской инфраструктуре.
«За прошедшие сутки в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В городе Балаклея Балаклейской городской территориальной громады в результате атаки БпЛА повреждены гаражи и остекление корпусов медицинского учреждения. К счастью, без пострадавших», — проинформировала РВА.
В то же время городская военная администрация Балаклеи сообщила о проблемах с электричеством.
«В настоящее время без напряжения остается частично город Балаклея. Ремонтные бригады РЭСа работают», — сказано в сообщении администрации.
Читайте также: Подросток ранен из-за налета российских БпЛА в пригороде Харькова (фото)
Начальник Балаклейской РВА Виталий Карабанов уточнил: зафиксировано попадание вражеского БпЛА в складские помещения на территории одного из медицинских учреждений.
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 09:38;