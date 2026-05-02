БпЛА атаковали Балаклею: город частично обесточен, повреждена больница

Об ударах по Балаклее сообщила Изюмская РВА утром 2 мая. Российские БпЛА били по гражданской инфраструктуре.

«За прошедшие сутки в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В городе Балаклея Балаклейской городской территориальной громады в результате атаки БпЛА повреждены гаражи и остекление корпусов медицинского учреждения. К счастью, без пострадавших», — проинформировала РВА.

В то же время городская военная администрация Балаклеи сообщила о проблемах с электричеством.

«В настоящее время без напряжения остается частично город Балаклея. Ремонтные бригады РЭСа работают», — сказано в сообщении администрации.

Начальник Балаклейской РВА Виталий Карабанов уточнил: зафиксировано попадание вражеского БпЛА в складские помещения на территории одного из медицинских учреждений.