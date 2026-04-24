Террор региона продолжается: три удара БпЛА в Балаклее, есть погибшая

По состоянию на 10:20 в Балаклее уже зафиксировали три «прилета» беспилотников, передает начальник ГВА Виталий Карабанов.

По его информации, удары пришлись по центральной части города.

«К сожалению, по предварительной информации, есть двое пострадавших, которые доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства по пострадавшим и последствиям ударов. Все соответствующие службы работают постоянно, чтобы оперативно оказать помощь и ликвидировать последствия вражеских атак», – написал Карабанов.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: погибла 60-летняя женщина, пострадали 46-летний мужчина и 58-летняя женщина. Специалисты проверяют, есть ли еще раненые.

«В результате попадания горит частный дом и несколько автомобилей. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий», – добавил Синегубов.