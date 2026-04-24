Террор региона продолжается: три удара БпЛА в Балаклее, есть погибшая
По состоянию на 10:20 в Балаклее уже зафиксировали три «прилета» беспилотников, передает начальник ГВА Виталий Карабанов.
По его информации, удары пришлись по центральной части города.
«К сожалению, по предварительной информации, есть двое пострадавших, которые доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства по пострадавшим и последствиям ударов. Все соответствующие службы работают постоянно, чтобы оперативно оказать помощь и ликвидировать последствия вражеских атак», – написал Карабанов.
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: погибла 60-летняя женщина, пострадали 46-летний мужчина и 58-летняя женщина. Специалисты проверяют, есть ли еще раненые.
«В результате попадания горит частный дом и несколько автомобилей. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий», – добавил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака БпЛА, Балаклія, Балаклея, обстрел, Олег Синегубов, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 10:58;