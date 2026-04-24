Террор региона продолжается: три удара БпЛА в Балаклее, есть погибшая

Происшествия 10:58   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Террор региона продолжается: три удара БпЛА в Балаклее, есть погибшая

По состоянию на 10:20 в Балаклее уже зафиксировали три «прилета» беспилотников, передает начальник ГВА Виталий Карабанов. 

По его информации, удары пришлись по центральной части города.

«К сожалению, по предварительной информации, есть двое пострадавших, которые доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства по пострадавшим и последствиям ударов. Все соответствующие службы работают постоянно, чтобы оперативно оказать помощь и ликвидировать последствия вражеских атак», – написал Карабанов.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: погибла 60-летняя женщина, пострадали 46-летний мужчина и 58-летняя женщина. Специалисты проверяют, есть ли еще раненые.

«В результате попадания горит частный дом и несколько автомобилей. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 10:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10:20 в Балаклее уже зафиксировали три «прилета» беспилотников, передает начальник ГВА Виталий Карабанов. ".