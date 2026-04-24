Терор регіону триває: три удари БпЛА у Балаклії, є загибла
Станом на 10:20 у Балаклії вже зафіксували три “прильоти” безпілотників, передає начальник МВА Віталій Карабанов.
За його інформацією, удари припали по центральній частині міста.
“На жаль, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих, яких доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога. Наразі з’ясовуються всі обставини щодо потерпілих та наслідків ударів. Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак“, – написав Карабанов.
Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточни : загинула 60-річна жінка, постраждали 46-річний чоловік та 58-річна жінка. Фахівці перевіряють, чи є ще поранені.
“Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків”, – додав Синєгубов.
Теги: атака БпЛА, Балаклія, обстріл, Олег Синегубов, приліт
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 10:58;