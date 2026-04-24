Терор регіону триває: три удари БпЛА у Балаклії, є загибла

Події 10:58   24.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терор регіону триває: три удари БпЛА у Балаклії, є загибла

Станом на 10:20 у Балаклії вже зафіксували три “прильоти” безпілотників, передає начальник МВА Віталій Карабанов. 

За його інформацією, удари припали по центральній частині міста.

На жаль, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих, яких доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога. Наразі з’ясовуються всі обставини щодо потерпілих та наслідків ударів. Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак“, – написав Карабанов.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточни : загинула 60-річна жінка, постраждали 46-річний чоловік та 58-річна жінка. Фахівці перевіряють, чи є ще поранені.

“Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Герасимов знову збрехав? ISW про повну окупацію Луганської області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Терор регіону триває: три удари БпЛА у Балаклії, є загибла
Терор регіону триває: три удари БпЛА у Балаклії, є загибла
24.04.2026, 10:58
Гречка та пшоно подорожчали майже на 50%, стабільний лише рис – ціни в Харкові
35-сантиметровий клубок волосся дістали медики зі шлунка дівчинки
Квітень знову дивує – у Харкові та області вчергове йде сніг (фото/відео)
Новини Харкова — головне 24 квітня: як минула ніч
КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 10:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10:20 у Балаклії вже зафіксували три “прильоти” безпілотників, передає начальник МВА Віталій Карабанов. ".