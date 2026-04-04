«Прильоти» у Харкові, хулігани в електричці – підсумки 4 квітня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 4 квітня.
Терор Харкова триває: місто знову атакували БпЛА
Ранок 4 квітня у Харкові знову почався з вибухів. За даними обласної прокуратури, близько 09:15 БпЛА типу «Герань-2» атакував приватний житловий сектор в Немишлянському районі. Поранення отримали троє чоловіків 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення та автомобіль. Крім цього, вдень ворог вдарив БпЛА по Слобідському району. Поранення отримала дитина, її шпиталізували.
П’яний дебош в електричці на Харківщині
Двоє п’яних мешканців Люботинської громади вчинили хуліганство в електропоїзді. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років розбили вікна на розсувних електронних дверях та у чотирьох вагонах потяга. Їм вручили підозри.
Друга річниця трагедії у Харкові
У місті сьогодні вшанували пам’ять трьох рятувальників та правоохоронця, які загинули 4 квітня 2024 року. Тоді надзвичайники Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко та Владислав Логінов, а також співробітник Національної поліції Олександр Іванов потрапили під повторний удар ворожого безпілотника.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, новини Харкова, поліція, прилеты, электричка;
- Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 22:01;