Live

Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)

Події 10:43   21.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав про загрозу атаки FPV-дронів у районі окружної вранці 21 травня.

Доповнено о 10:43. В ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: загиблому водію було 40 років.

“Внаслідок влучання цивільний автомобіль перекинувся та загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу”, – додали у ДСНС.

10:10.На межі Малоданилівської та сусідньої громад зафіксоване влучання FPV-дрона в автомобіль. Це вже друге влучання за тиждень в цьому місці. З міркувань безпеки тим, хто рухається з громади до Київського  та Салтівського районів міста, рекомендую пересуватися лише містом“, – написав Гололобов.

До цього в соцмережах писали, що на окружній горить фура.

Відео: ХХ

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що окупанти атакували вантажне авто у Харківському районі. Відомо про одного загиблого.

Читайте також: Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
21.05.2026, 10:35
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
21.05.2026, 10:43
БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий
БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий
21.05.2026, 09:33
Підземні університети Харкова: чому офлайн-досвід важливий для майбутніх фахівців
Підземні університети Харкова: чому офлайн-досвід важливий для майбутніх фахівців
21.05.2026, 09:15
Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов
Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов
21.05.2026, 08:45
Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч
21.05.2026, 08:54

Новини за темою:

13.05.2026
Три FPV послідовно атакували приватний дім з жінками у прикордонні Харківщини
13.05.2026
FPV-дрони атакували село на Золочівщині: загинув чоловік (фото)
10.05.2026
Російські БпЛА атакували підприємство і автівку переселенця на Харківщині
10.05.2026
Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами
06.05.2026
Жінка тяжко поранена – росіяни атакували цивільну автівку на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав про загрозу атаки FPV-дронів у районі окружної вранці 21 травня.".