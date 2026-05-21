Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав про загрозу атаки FPV-дронів у районі окружної вранці 21 травня.
Доповнено о 10:43. В ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: загиблому водію було 40 років.
“Внаслідок влучання цивільний автомобіль перекинувся та загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу”, – додали у ДСНС.
10:10. “На межі Малоданилівської та сусідньої громад зафіксоване влучання FPV-дрона в автомобіль. Це вже друге влучання за тиждень в цьому місці. З міркувань безпеки тим, хто рухається з громади до Київського та Салтівського районів міста, рекомендую пересуватися лише містом“, – написав Гололобов.
До цього в соцмережах писали, що на окружній горить фура.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що окупанти атакували вантажне авто у Харківському районі. Відомо про одного загиблого.
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, атака БпЛА, гололобов, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 10:43;