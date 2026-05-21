Підземні університети Харкова: чому офлайн-досвід важливий для майбутніх фахівців

Харків традиційно називали студентською столицею України, але повномасштабна війна змінила саму логіку університетського життя.

Для міста, яке постійно перебуває під загрозою обстрілів, питання офлайн-навчання вже не зводиться лише до розкладу пар чи бажання студентів бачитися з викладачами. Тепер головна умова – безпечний простір, де можна проводити лекції, практичні заняття, лабораторні роботи й консультації навіть під час повітряних тривог.

У Харкові цей формат поступово набуває реальних обрисів. Наприклад, у січні 2026 року безпечний простір відкрили в Харківському національному університеті радіоелектроніки: там можна проводити лекції та практичні заняття під час тривог. Ініціативу реалізували Kharkiv IT Cluster, IT4Life та EPAM Ukraine, а загальні інвестиції перевищили 830 тис. грн.

Чому навчання онлайн не замінює університет на 100%

Дистанційне навчання допомогло не зупинити освіту, але воно не закриває всіх потреб студентів. Особливо це відчутно на спеціальностях, де важливі лабораторії, обладнання, групові проєкти, практика й живий контакт із викладачем. Майбутньому інженеру, медику, архітектору, програмісту чи менеджеру недостатньо просто прослухати лекцію в записі. Йому потрібно ставити запитання, помилятися, пробувати, обговорювати рішення й отримувати швидкий зворотний зв’язок.

Саме в таких ситуаціях формується професійна зрілість: студент вчиться не лише знати матеріал, а й застосовувати його в реальних умовах. Коли викладач організовує командну роботу, дискусію або презентацію проєкту, поруч із фаховими знаннями розвиваються і soft skills, тобто комунікативність, адаптивність, відповідальність і вміння співпрацювати, без яких сучасному фахівцю складно конкурувати на ринку праці.

Підземні аудиторії як інвестиція в майбутні кадри

Підземний університет – це не просто укриття з партами. Це спроба зберегти освітню екосистему міста. У таких просторах мають бути вентиляція, електрика, інтернет, санітарні умови, доступ до навчального обладнання, можливість проводити заняття за розкладом і швидко реагувати на безпекову ситуацію.

У ХАІ безпечні простори для навчання створювали поетапно із січня 2024 року. Їхня площа становить майже 1,5 тис. квадратних метрів, а навчальний процес у них стартував з 1 вересня 2025 року. За словами керівництва університету, ці приміщення розраховані приблизно на 400-500 здобувачів освіти, аспірантів і викладачів, а в перспективі виш хоче дати можливість навчатися очно 35-40% студентів, принаймні на практичних і лабораторних заняттях.

Практика, яку неможливо передати через екран

Найбільша цінність офлайн-досвіду – у практичній взаємодії. Студент медичного університету має відпрацьовувати навички, що пов’язані з точністю рухів, спостереженням і комунікацією з пацієнтом. Майбутній інженер повинен бачити, як працює обладнання, як виникають технічні помилки і як команда шукає рішення. ІТ-студенту важливо не лише писати код, а й пояснювати його логіку, презентувати рішення, працювати в парі та сприймати критику.

Саме тому великі харківські університети шукають гібридні моделі. За даними Kharkiv Today, у Харківському національному медичному університеті підготували 10 укриттів, розрахованих на 2500 студентів, а практичні заняття там можуть проходити офлайн, тоді як лекції залишаються онлайн. Такий підхід дозволяє не ризикувати безпекою, але й не втрачати те, що є основою якісної професійної підготовки.

Чому це важливо для Харкова

Підземні університети мають значення не лише для студентів. Вони допомагають місту втримувати молодь, викладачів, науковців і бізнес-партнерів. Якщо студент бачить, що його університет не просто “виживає онлайн”, а створює умови для навчання, практики й розвитку, у нього з’являється більше причин залишатися в Харкові.

Представники МОН також наголошували, що харківські університети продовжують дослідження навіть під землею, мають унікальне обладнання та дотримуються позиції “ніяких релокацій”. Це важливий сигнал: місто не відмовляється від статусу освітнього центру, а шукає нову модель існування в умовах війни.

Офлайн-досвід у безпечних просторах – це про більше, ніж повернення до аудиторій. Це про професійну якість, довіру, командність і відчуття приналежності до університетської спільноти. Саме такі речі формують майбутнього фахівця – не лише компетентного, а й готового працювати з людьми, відповідати за рішення та розвивати місто, у якому він навчається.