Live

Підземні університети Харкова: чому офлайн-досвід важливий для майбутніх фахівців

Реклама 09:15   21.05.2026
Ірина Максимова
Підземні університети Харкова: чому офлайн-досвід важливий для майбутніх фахівців

Харків традиційно називали студентською столицею України, але повномасштабна війна змінила саму логіку університетського життя.

Для міста, яке постійно перебуває під загрозою обстрілів, питання офлайн-навчання вже не зводиться лише до розкладу пар чи бажання студентів бачитися з викладачами. Тепер головна умова – безпечний простір, де можна проводити лекції, практичні заняття, лабораторні роботи й консультації навіть під час повітряних тривог.

У Харкові цей формат поступово набуває реальних обрисів. Наприклад, у січні 2026 року безпечний простір відкрили в Харківському національному університеті радіоелектроніки: там можна проводити лекції та практичні заняття під час тривог. Ініціативу реалізували Kharkiv IT Cluster, IT4Life та EPAM Ukraine, а загальні інвестиції перевищили 830 тис. грн.

Чому навчання онлайн не замінює університет на 100%

Дистанційне навчання допомогло не зупинити освіту, але воно не закриває всіх потреб студентів. Особливо це відчутно на спеціальностях, де важливі лабораторії, обладнання, групові проєкти, практика й живий контакт із викладачем. Майбутньому інженеру, медику, архітектору, програмісту чи менеджеру недостатньо просто прослухати лекцію в записі. Йому потрібно ставити запитання, помилятися, пробувати, обговорювати рішення й отримувати швидкий зворотний зв’язок.

Саме в таких ситуаціях формується професійна зрілість: студент вчиться не лише знати матеріал, а й застосовувати його в реальних умовах. Коли викладач організовує командну роботу, дискусію або презентацію проєкту, поруч із фаховими знаннями розвиваються і soft skills, тобто комунікативність, адаптивність, відповідальність і вміння співпрацювати, без яких сучасному фахівцю складно конкурувати на ринку праці.

Підземні аудиторії як інвестиція в майбутні кадри

Підземний університет – це не просто укриття з партами. Це спроба зберегти освітню екосистему міста. У таких просторах мають бути вентиляція, електрика, інтернет, санітарні умови, доступ до навчального обладнання, можливість проводити заняття за розкладом і швидко реагувати на безпекову ситуацію.

У ХАІ безпечні простори для навчання створювали поетапно із січня 2024 року. Їхня площа становить майже 1,5 тис. квадратних метрів, а навчальний процес у них стартував з 1 вересня 2025 року. За словами керівництва університету, ці приміщення розраховані приблизно на 400-500 здобувачів освіти, аспірантів і викладачів, а в перспективі виш хоче дати можливість навчатися очно 35-40% студентів, принаймні на практичних і лабораторних заняттях.

Практика, яку неможливо передати через екран

Найбільша цінність офлайн-досвіду – у практичній взаємодії. Студент медичного університету має відпрацьовувати навички, що пов’язані з точністю рухів, спостереженням і комунікацією з пацієнтом. Майбутній інженер повинен бачити, як працює обладнання, як виникають технічні помилки і як команда шукає рішення. ІТ-студенту важливо не лише писати код, а й пояснювати його логіку, презентувати рішення, працювати в парі та сприймати критику.

Саме тому великі харківські університети шукають гібридні моделі. За даними Kharkiv Today, у Харківському національному медичному університеті підготували 10 укриттів, розрахованих на 2500 студентів, а практичні заняття там можуть проходити офлайн, тоді як лекції залишаються онлайн. Такий підхід дозволяє не ризикувати безпекою, але й не втрачати те, що є основою якісної професійної підготовки.

Чому це важливо для Харкова

Підземні університети мають значення не лише для студентів. Вони допомагають місту втримувати молодь, викладачів, науковців і бізнес-партнерів. Якщо студент бачить, що його університет не просто “виживає онлайн”, а створює умови для навчання, практики й розвитку, у нього з’являється більше причин залишатися в Харкові.

Представники МОН також наголошували, що харківські університети продовжують дослідження навіть під землею, мають унікальне обладнання та дотримуються позиції “ніяких релокацій”. Це важливий сигнал: місто не відмовляється від статусу освітнього центру, а шукає нову модель існування в умовах війни.

Офлайн-досвід у безпечних просторах – це про більше, ніж повернення до аудиторій. Це про професійну якість, довіру, командність і відчуття приналежності до університетської спільноти. Саме такі речі формують майбутнього фахівця – не лише компетентного, а й готового працювати з людьми, відповідати за рішення та розвивати місто, у якому він навчається.

Автор: Ірина Максимова
Популярно
Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов
Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов
21.05.2026, 08:45
У прокуратурі показали наслідки ударів дронів по Харківщині (фото)
У прокуратурі показали наслідки ударів дронів по Харківщині (фото)
21.05.2026, 07:53
Генштаб поінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни
Генштаб поінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни
21.05.2026, 08:20
Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч
21.05.2026, 08:54
Сьогодні 21 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 травня 2026: яке свято та день в історії
21.05.2026, 06:00
Бізнесмени-іноземці та шкільний вальс у Харкові – підсумки 20 травня
Бізнесмени-іноземці та шкільний вальс у Харкові – підсумки 20 травня
20.05.2026, 23:00

Новини за темою:

20.05.2026
Чому один ремінець змінює вигляд годинника сильніше за новий корпус
14.05.2026
Готуємось до зими: як міста сходу будують системи розподіленої генерації
05.05.2026
Сучасні протоколи в МЦ ADONIS щодо лікування дисплазії шийки матки
04.05.2026
Недорогі овочі для щоденного раціону: як зібрати корисний кошик без зайвих витрат
30.04.2026
Порівняння матеріалів для естетичної реставрації: кераміка проти композиту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підземні університети Харкова: чому офлайн-досвід важливий для майбутніх фахівців», то перегляньте більше у розділі Реклама на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків традиційно називали студентською столицею України, але повномасштабна війна змінила саму логіку університетського життя. Для міста, яке постійно перебуває під…".