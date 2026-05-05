Сучасні протоколи в МЦ ADONIS щодо лікування дисплазії шийки матки

У сучасній гінекології постійно з’являються нові ефективні діагностичні методи та засоби лікування захворювань. Наприклад, дуже важливо своєчасно виявити патологічні стани шийки матки. Деякі гінекологічні захворювання проходять без симптомів та виявити їх можна лише на обстеженні. Якщо ж не проводити своєчасне лікування дисплазії шийки матки, наслідки можуть бути дуже серйозними.

Що таке дисплазія шийки матки (CIN) та чому вона небезпечна?

Дисплазія шийки матки – це захворювання, яке по-іншому називається цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (CIN) та є патологічною зміною епітеліальних клітин шийки матки. Розвиток цієї хвороби пов’язують найчастіше з наявністю в організмі вірусу папіломи людини.

Дисплазія небезпечна тим, що часто не проявляється симптоматично і при цьому впевнено прогресує до раку шийки матки. Якщо не проводити регулярну діагностику, пацієнтка може довгий час не знати про проблему.

Серед основних ризиків CIN:

можливість переродження у злоякісну форму раку;

тривалий період існування без симптомів;

вплив на репродуктивну функцію;

необхідність складнішого лікування на пізніх етапах.

Діагностичний протокол у ADONIS

Медичний центр ADONIS під час діагностики дисплазії використовує комплексний підхід, який відповідає міжнародним стандартам. Цей центр гінекології у Києві має сучасне обладнання та досвідчених професіоналів, які точно встановлюють стадію хвороби та виявляють супутні фактори ризику.

Діагностичний протокол складається з таких етапів:

Гінекологічний огляд із використанням дзеркал.

Цитологічне дослідження (ПАП-тест).

ВПЛ-тестування.

Розширена кольпоскопія.

Біопсія шийки матки (якщо потрібно).

Як визначається тактика лікування, залежно від стадії CIN?

Метод лікування підбирають залежно від ступеня захворювання:

CIN I (легкий ступінь) – зазвичай потрібне спостереження, імунна корекція та противірусна терапія.

CIN II (помірний ступінь) – іноді потрібні малоінвазивні втручання та видалення уражених тканин.

CIN III (важкий ступінь) – потребує більш радикальних методів лікування та обов’язкового контролю ризиків розвитку онкології.

Важливо регулярно спостерігатися після лікування, щоб уникнути рецидиву захворювання.

Сучасні методи лікування дисплазії в ADONIS

Медичний центр ADONIS застосовує нові малоінвазивні технології, за допомогою яких ефективно проводиться лікування дисплазії без великої травматизації тканин. Найпопулярнішими методами є:

радіохвильова терапія;

лазерне лікування;

конізація шийки матки;

медикаментозна підтримка та противірусна терапія.

Сучасні протоколи лікування дисплазії шийки матки у жінок мають такі плюси: