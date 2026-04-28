Проєкти, які змінюють Харківщину

Харківщина активно працює з молоддю: створюють будівельну бригаду для відновлення шкіл, VR-квести про історію, сучасні хаби для навчання і творчості, спортивні майданчики, культурні локації та мобільну психологічну підтримку з профорієнтацією. Сім проєктів у межах програми Kernel 2.0.

«Моя громада: разом з Kernel» — це вже друга хвиля проєкту благодійного фонду «Разом з Kernel». Він передбачає навчання, публічний збір донатів та дофінансування фондом проєктів, які отримали найкращі результати. Наразі триває публічне представлення проєктів та збір коштів на краудфандинговій платформі «Моє місто». Кожен охочий може долучитись та підтримати проєкти своїм донатом.

Проєкт BUILD&HELP — молодіжна будівельна бригада відновлення громади

Можливість для безбар’єрного освітнього середовища у Лозівському центрі професійної освіти. Встановлення пандуса на вході до закладу, щоб забезпечити доступ до навчання для людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/buildhelp-molodizhna-budivelna-bryhada-vidnovlennya-hromady

«Код нації 360°: VR-квести з історії» — Богодухівська громада

Створення серії з 5 інтерактивних історичних VR-квестів для дітей Богодухівської громади. Кожен квест — це окрема подорож у часі, де учасники стають не спостерігачами, а героями подій.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/kod-natsiyi-360-vrkvesty-z-istoriyi-dlya-ditey-bohodukhivskoyi-hromadb

Молодіжний ХАБ «Навички майбутнього»

У ліцеї Біляївської сільської ради створять сучасний освітній простір для навчання, творчості та комунікації. ХАБ об’єднає учнів, вчителів, батьків і громаду навколо розвитку та нових можливостей.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/pidtrymay-molodizhnyy-khab-navychky-maybutnoho-podaruy-molodi-suchasnyy-prostir

Спортивний майданчик у Лиманівці

У громаді створять майданчик для занять спортом, реабілітації ветеранів і спілкування мешканців. Проєкт про здоров’я, підтримку та єдність.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/vstanovlennya-sportyvnoho-maydanchyka-v-lymanivtsi-krok-do-fizychnoho-vidnovlennya-ta-zhurtovanosti-hrom

«Сковородинівська криниця мудрості» — Біляївська громада

Проєкт передбачає створення туристично-культурної локації біля історичної криниці, пов’язаної з Григорієм Сковородою. Простір стане місцем відпочинку, натхнення та збереження культурної спадщини.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/nazva-proektu-park-skovorody-zhyva-spadshchyna-mudrosti-mistse-zustrichi-pokolin-idey-kultury-t

Молодіжний простір у селі Наталине

Сучасне місце для молоді, де проходитимуть тренінги, зустрічі та культурні події. Простір допоможе розвивати лідерство, активність і дасть молоді можливість реалізовувати свої ідеї в рідній громаді.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/razom-stvoryuyemo-prostir-mozhlyvostey

«Обери майбутнє тут: мобільна профорієнтація та психологічна підтримка підлітків Валківщини»

Мобільна команда психолога та профорієнтаційного консультанта допоможе підліткам визначитися з майбутньою професією. Проєкт знижує тривожність, підвищує мотивацію та показує можливості розвитку в громаді.



Підтримати проєкт

https://mycity.one/projects/obery-maybutnye-tut-mobilna-proforiyentatsiya-ta-psykholohichna-pidtrymka-pidlitkiv-valkivshchyny

Проєкти реалізуються за підтримки благодійного фонду «Разом з Kernel» та краудфандингової платформи Моє Місто.