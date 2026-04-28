Проекты, которые меняют Харьковщину

Харьковщина активно работает с молодежью: создают строительную бригаду для восстановления школ, VR-квесты об истории, современные хабы для обучения и творчества, спортивные площадки, культурные локации и мобильную психологическую поддержку с профориентацией. Семь проектов в рамках программы Kernel 2.0.

«Моя громада: вместе с Kernel» — это уже вторая волна проекта благотворительного фонда «Вместе с Kernel». Он предусматривает обучение, публичный сбор донатов и дофинансирование фондом проектов, получивших наилучшие результаты. Сейчас продолжается публичное представление проектов и сбор средств на краудфандинговой платформе «Мой город». Каждый желающий может подключиться и поддержать проекты своим донатом.

Проект BUILD&HELP – молодежная строительная бригада восстановления громады

Возможность безбарьерной образовательной среды в Лозовском центре профессионального образования. Установка пандуса на входе в заведение для обеспечения доступа к обучению для людей с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/buildhelp-molodizhna-budivelna-bryhada-vidnovlennya-hromady

«Код нации 360°: VR-квесты по истории» — Богодуховская громада

Создание серии из 5 интерактивных исторических VR-квестов для детей Богодуховской громады. Каждый квест – это отдельное путешествие во времени, где участники становятся не наблюдателями, а героями событий.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/kod-natsiyi-360-vrkvesty-z-istoriyi-dlya-ditey-bohodukhivskoyi-hromadb

Молодежный ХАБ «Навыки будущего»

В лицее Беляевского сельского совета создадут современное образовательное пространство для обучения, творчества и коммуникации. ХАБ объединит учеников, учителей, родителей и громаду вокруг развития и новых возможностей.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/pidtrymay-molodizhnyy-khab-navychky-maybutnoho-podaruy-molodi-suchasnyy-prostir

Спортивная площадка в Лимановке

В громаде создадут площадку для занятий спортом, реабилитация ветеранов и общение жителей. Проект о здоровье, поддержке и единстве.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/vstanovlennya-sportyvnoho-maydanchyka-v-lymanivtsi-krok-do-fizychnoho-vidnovlennya-ta-zhurtovanosti-hrom

«Сковородиновский колодец мудрости» — Беляевская громада

Проект предусматривает создание туристско-культурной локации возле исторического колодца, связанного с Григорием Сковородой. Пространство станет местом отдыха, вдохновения и сохранения культурного наследия.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/nazva-proektu-park-skovorody-zhyva-spadshchyna-mudrosti-mistse-zustrichi-pokolin-idey-kultury-t

Молодежное пространство в селе Наталино

Современное место для молодежи, где будут проходить тренинги, встречи и события. Пространство поможет развивать лидерство, активность и позволит молодежи реализовывать свои идеи в родной громаде.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/razom-stvoryuyemo-prostir-mozhlyvostey

«Выбери будущее здесь: мобильная профориентация и психологическая поддержка подростков Валковщины»

Мобильная команда психолога и профориентационного консультанта поможет подросткам определиться с будущей профессией. Проект снижает тревожность, повышает мотивацию и показывает возможности развития громады.

Поддержать проект

https://mycity.one/projects/obery-maybutnye-tut-mobilna-proforiyentatsiya-ta-psykholohichna-pidtrymka-pidlitkiv-valkivshchyny

Проекты реализуются при поддержке благотворительного фонда «Вместе с Kernel» и краудфандинговой платформы Мой Город.