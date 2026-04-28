Проекты, которые меняют Харьковщину
Харьковщина активно работает с молодежью: создают строительную бригаду для восстановления школ, VR-квесты об истории, современные хабы для обучения и творчества, спортивные площадки, культурные локации и мобильную психологическую поддержку с профориентацией. Семь проектов в рамках программы Kernel 2.0.
«Моя громада: вместе с Kernel» — это уже вторая волна проекта благотворительного фонда «Вместе с Kernel». Он предусматривает обучение, публичный сбор донатов и дофинансирование фондом проектов, получивших наилучшие результаты. Сейчас продолжается публичное представление проектов и сбор средств на краудфандинговой платформе «Мой город». Каждый желающий может подключиться и поддержать проекты своим донатом.
Проект BUILD&HELP – молодежная строительная бригада восстановления громады
Возможность безбарьерной образовательной среды в Лозовском центре профессионального образования. Установка пандуса на входе в заведение для обеспечения доступа к обучению для людей с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/buildhelp-molodizhna-budivelna-bryhada-vidnovlennya-hromady
«Код нации 360°: VR-квесты по истории» — Богодуховская громада
Создание серии из 5 интерактивных исторических VR-квестов для детей Богодуховской громады. Каждый квест – это отдельное путешествие во времени, где участники становятся не наблюдателями, а героями событий.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/kod-natsiyi-360-vrkvesty-z-istoriyi-dlya-ditey-bohodukhivskoyi-hromadb
Молодежный ХАБ «Навыки будущего»
В лицее Беляевского сельского совета создадут современное образовательное пространство для обучения, творчества и коммуникации. ХАБ объединит учеников, учителей, родителей и громаду вокруг развития и новых возможностей.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/pidtrymay-molodizhnyy-khab-navychky-maybutnoho-podaruy-molodi-suchasnyy-prostir
Спортивная площадка в Лимановке
В громаде создадут площадку для занятий спортом, реабилитация ветеранов и общение жителей. Проект о здоровье, поддержке и единстве.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/vstanovlennya-sportyvnoho-maydanchyka-v-lymanivtsi-krok-do-fizychnoho-vidnovlennya-ta-zhurtovanosti-hrom
«Сковородиновский колодец мудрости» — Беляевская громада
Проект предусматривает создание туристско-культурной локации возле исторического колодца, связанного с Григорием Сковородой. Пространство станет местом отдыха, вдохновения и сохранения культурного наследия.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/nazva-proektu-park-skovorody-zhyva-spadshchyna-mudrosti-mistse-zustrichi-pokolin-idey-kultury-t
Молодежное пространство в селе Наталино
Современное место для молодежи, где будут проходить тренинги, встречи и события. Пространство поможет развивать лидерство, активность и позволит молодежи реализовывать свои идеи в родной громаде.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/razom-stvoryuyemo-prostir-mozhlyvostey
«Выбери будущее здесь: мобильная профориентация и психологическая поддержка подростков Валковщины»
Мобильная команда психолога и профориентационного консультанта поможет подросткам определиться с будущей профессией. Проект снижает тревожность, повышает мотивацию и показывает возможности развития громады.
Поддержать проект
https://mycity.one/projects/obery-maybutnye-tut-mobilna-proforiyentatsiya-ta-psykholohichna-pidtrymka-pidlitkiv-valkivshchyny
Проекты реализуются при поддержке благотворительного фонда «Вместе с Kernel» и краудфандинговой платформы Мой Город.
- Категории: Реклама; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Проекты, которые меняют Харьковщину», то посмотрите больше в разделе Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 16:10;