ФАБ-3000 может упасть на дома в Белгороде – Коваленко

Почему ФАБ-3000 опасна не только украинцам, но и россиянам, как защитить от дроновых атак небольшие города и села, и какие риски несет разрешение на гражданское оружие, рассказал в интервью МГ «Объектив» Александр Коваленко, украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Это вторая часть нашего разговора. Первую читайте здесь.

Защитить маленькие города и села от атак БпЛА смогут только частные группы ПВО

— В начале полномасштабного вторжения и довольно долго небольшие города, райцентры, села были намного безопаснее, чем те же Киев или Харьков. Сейчас небольшие населенные пункты, как Лозовая, Чугуев, фактически беззащитные цели, в отличие от мегаполисов, где есть ПВО. Как можно защитить райцентры или они обречены?

– Областная военная администрация, территориальные громады (ТГ) должны этим заниматься. Если у территориальных громад есть возможность, они могут организовать собственную мобильную огневую группу – в каждой территориальной громаде есть предприятия, которые могут заказать частную систему ПВО.

— Собственно, в Харьковской области это уже происходит – появились частные группы ПВО.

– То есть решение может быть не только на государственном уровне. У нас есть такая проблема – все ждут, когда государство что-нибудь сделает. К государству много вопросов, безусловно. Как бы это цинично ни звучало, но иногда приходится спасать себя собственными руками. Некоторые города в центральной Украине уже имеют защиту на частном уровне комплексами РЭБ (это согласовали с Министерством обороны, с Генштабом), например, системой «ЛИМА», о которой сейчас уже можно открыто говорить, и которая достаточно эффективно себя демонстрирует в борьбе с российскими дронами. В то же время Одесса не имеет до сих пор полноценной защиты РЭБ. О других я не буду говорить – не знаю, какая ситуация в Харькове или Сумах.

Кто должен бояться ФАБ-3000

— Россияне на днях ударили трехтонной бомбой по Константиновке Донецкой области и снесли целый квартал многоэтажек. Какова вероятность того, что они применят ФАБ-3000 еще где-то, кроме Донбасса? И как можно защититься от этого?

— Трехтонная бомба – это оружие неизбирательное, оно работает по площади. С учетом того, что эти бомбы имеют существенное отклонение от цели на сотни метров, нет гарантии, что они попадают именно туда, куда их отправляют. Это не высокоточное оружие. Но взрыва трехтонной бомбы достаточно, чтобы даже при отклонении на 100 или 200 метров все равно был эффект взрывной волны. Использование ее вне зоны боевых действий, по какому-то городу с гражданским населением можно сразу приравнивать к военному преступлению как массовое гражданское убийство.

– Россияне могут использовать эти бомбы по предприятиям?

— Есть большой риск для таких бомб, что, например, у них не раскроются крылья в универсальном модуле коррекции полета, потому что у них много дефектов. И что эта трехтонная бомба вообще не долетит до своей цели, а может упасть на жилые кварталы в Белгороде. Или где-нибудь в Харькове. Поэтому использование этого оружия по тыловым городам, где есть гражданское население, это 100% военное преступление.

– И не первое.

Легальное оружие могут получить не только патриоты, но и враги Украины

— Теракт в Киеве спровоцировал дискуссии о доступе к гражданскому оружию. Мол, в Израиле террориста быстро бы пристрелили прохожие, у которых оно есть. Хотя у нас забывают, что в Израиле почти все проходят обязательную военную службу и имеют боевой опыт, умеют обращаться с оружием и понимают ответственность за его использование.

– Это непростое решение от слова вообще. Я с 2014 года выступаю против того, чтобы в Украине легализовали оружие. И события в Киеве вызвали еще больше вопросов и уверенности с одной стороны. Но парадоксально – какие-то другие мнения тоже появились по этому поводу лично у меня.

– Почему вы против?

– Давайте начнем именно со стрелка. Этот человек имел легальное оружие – карабин пистолетного калибра 9 мм. И этот легальный карабин получил человек пророссийских взглядов, мечтающий о колбасе по 2:20. Он был практически латентным «сепаром». И он стал убивать. В таких городах, как Одесса, Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Николаев, и чего уж там, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов и даже Черновцы, много людей пророссийских взглядов, латентных сепаратистов, которые с 2022 года «ушли на дно», начали даже вышиванки надевать, гимн петь, на «Славу нации! отвечать «Смерть врагам!», такие искренние патриоты, волонтеры даже. А на самом деле они остаются такими же пророссийскими «сепарами», которые мечтают о «Голубом огоньке» на Новый год, а засыпают с портретом Путина под подушкой, или Ленина, там уже другой вопрос, с кем они там спят по ночам.

— И вот эти люди смогут легально получить оружие…

— В Одессе, я не говорю о других городах, я говорю за Одессу, в Одессе на сегодня латентных «сепаров» примерно 25-30% — треть населения, которые даже в вышиванках ходят на 24 августа. Где-то около 1% – это активная прослойка. Некоторые из них активно реактивны: помогают российским спецслужбам, сливают локации, поджигают военные машины, сдают места, где живут военные, готовы на теракты – подкладывать взрывчатку. И вот представим, что эти пророссийски настроенные элементы получают возможность свободно владеть оружием. Что бы произошло в 2022 году, 24 февраля, если бы на побережье Одессы началась высадка российского десанта? На первой линии обороны, где бы стояли наши военные и вели бы на склонах бои с российскими «морпехами», им бы в спину стреляли именно такие одесситы. Они получили бы приказ, как «День Д» или «Время Ч», взяли бы свое легальное оружие и, зная, что им за это ничего не будет, если «русский мир» придет в Одессу и победит, вели бы огонь по украинским военным.

— Значит, велик риск, что легальное оружие, кроме украинских патриотов, получат еще и враги страны.

– Второй момент. Киев. Перестрелки. Раздаются крики, выстрелы. Представьте, что в каждом доме живет украинский патриот, имеющий легальный короткоствол, «Форт», «Glock», ружье, карабин, даже полуавтоматическую винтовку. И из каждого подъезда — по украинскому патриоту со своим оружием, желающих спасти гражданских. И на улицах, кроме террориста с карабином, появляется еще 5, 10, 15 искренних украинцев с гражданским оружием. И вот вопрос: да, полицейские они скрылись, «Корд» отработал профессионально, уничтожил террориста, потому что они видели его – человека с оружием. А здесь на улице будет 15, 20, 30, 50 вооруженных гражданских – кто из них террорист? Как распознать? Как они друг друга узнают, что они не террористы? Любой террорист может мимикрировать, его увидит другой человек с оружием, а тот скажет: «Я свой, слава Украине!» Тот повернется к террористу спиной – и все, выстрел в затылок, досвидос. Как это урегулировать?

– Да и дружеский огонь никто не отменял

— Я против легализации оружия в полном объеме, пока у нас на законодательном уровне не будет урегулирован вопрос профессиональных действий полицейских, их обязанностей, инструктажа, чтобы не удирали, когда раздаются выстрелы. Если легализовать оружие, должны быть максимально жесткие требования к проверкам. Чтобы, например, психически больной человек не мог дать врачу $100 и получить справку на получение оружия, ведь мы знаем, что такие примеры есть.

– Пока у нас нет гарантий, что разрешение на оружие получит не тот человек.

— Контрразведка, СБУ должны проверять человека, желающего получить оружие. Кого он ругал, что писала. Не было ли случаев, когда он выходил на балкон и кричал: «Не все так однозначно». Должна быть масштабная и профессиональная проверка каждого желающего, а не так, как сейчас. Пока не будет таких изменений говорить о легализации оружия, я считаю, нецелесообразно. Хотя вопрос важен, и как раз на этом примере его следует рассматривать. Чтобы когда-то мы действительно имели возможность защищать себя сами, но с таким законодательством и правоохранительными органами – пока рано.