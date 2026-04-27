В ковровых бомбардировках РФ заменила Су на БпЛА и ждет «зеленку» в Купянске

Армия РФ при ковровых бомбардировках дронами Богодухова использует традиционную тактику террора гражданского населения, готовится к новому наступлению на Купянск и планирует «выгрызать» по селу в приграничьи, рассказал в интервью МГ «Объектив» Александр Коваленко, украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Массированные атаки на Богодухов – традиционный для армии РФ террор мирного населения

– Богодухов перенял печальную эстафету от Харькова. Около сотни прилетов всего за четыре дня. Столько ударов и для мегаполиса многовато, а для маленького городка и подавно. Какую тактику преследуют россияне этими атаками?

– В первую очередь, это террор: разрушение, запугивание, морально-психологическое давление. И в каком-то смысле еще и шантаж. Любые боевые действия с момента существования РФ (будь то война в Чечне, пятидневная операция в Грузии или война в Сирии), всегда их неотъемлемой частью был террор гражданского населения. Это сохранилось еще со времен советской армии, когда наступательные действия всегда сопровождались террором гражданского населения для устрашения, для минимизации вероятности, что войска противника пополнятся добровольцами. В Афганской войне утраты гражданского населения превосходили 500 тысяч, по неким исследованиям даже 700 тысяч человек конкретно гражданского населения от действий советской армии. В то время как общие потери моджахедов составляли от 40 до 70 тысяч, то есть соотношение в 10 раз и даже больше.

— Это такая военная «традиция» у россиян…

— Да, поэтому Одесчина, Николаевщина, Херсонщина, Запорожская область, Днепропетровщина, Харьковщина, Сумщина – всюду будет один и тот же сценарий: удары по гражданскому населению с целью устрашения и морально-психологического давления.

Ковровые бомбардировки шахедами заменили СУ-34

— Раньше так интенсивно россияне атаковали разве что КАБами…

– Они еще с прошлого года начали практиковать ковровые бомбардировки с использованием «шахедов». Если в первые дни 2022 года они думали, что могут производить ковровые бомбардировки: полная нагрузка фронтового бомбардировщика Су-34, сброс простых авиационных бомб свободного падения и уничтожения целых кварталов Мариуполя, Киевской области…

– И в Харькове это было так же.

– Да, кстати, почти над Харьковом сбивали эти Су-34. И тогда россияне очень быстро поняли, что нет, это будут огромные потери, они не могут себе это позволить. Но теперь они стали практиковать это с использованием «шахедов». Пытаются концентрировать большие налеты – 15, 20, 30 БпЛА, фактически это как ковровая бомбардировка бомбами ФАБ-250 с одного Су-34 на Харьков, Одессу, Днепр.

Каждый из этих «шахедов» имеет конечную цель – это может быть объект логистики, склад, предприятие или просто квартал жилых многоэтажек для террористического акта и создания панической реакции у местного населения.

– СМИ пишут, что россияне изменили тактику дроновых атак после начала войны в Иране. Это действительно так?

— Я не вижу какого-то кардинального изменения тактики на сегодня у россиян, чтобы они сделали что-то такое удивительное. Все это я видел раньше. Участилось использование реактивных дронов, но они с 2024 года к этому шли. Пытались масштабировать, технологически усовершенствовать свои «Шахед-238» – это «Герань-3», или иранский Karrar – это «Герань-5». Не могу сказать, что они серьезно увеличили масштабы этого производства. Потому что это гораздо более сложное производство, чем «Шахед-136». Но такие атаки участились, потому что за эти два года хотя бы какую-то линию производства наладили и имели возможность как-то максимизировать эффективность производства отдельно взятой единицы.

Угрозы окружения Сум нет, но пограничные села на Сумщине и Харьковщине россияне продолжат захватывать

— Атаки на Богодухов могут быть связаны с вероятным наступлением на Сумы и «полу окружением»? Именно из-за этого паникуют жители Богодухова.

— Что касается «полу окружения», такого термина вообще в военной науке нет. Есть окружение, оно может быть оперативного или тактического характера. Есть термин «охват». Охватить с левого фланга, правого фланга, с трех направлений, северного, восточного, южного. Следовательно, окружить Сумы или создать охват этого места в российских войсках нет возможности, ресурса не хватает. Поэтому все те действия, которые мы сейчас видим в приграничье Сумской области, это в первую очередь отвлечение внимания. Мы не увидим прорыв на 30-40 км вглубь Сумской области. Это будет происходить как раз в пределах от 1 до 3 км, максимум 5 км от границы с РФ. Очень похожая ситуация в Харьковской области наблюдается на Волчанском направлении. В мае 2024 произошло начало Волчанской наступательной кампании российской тактической группы «Белгород». И где они сейчас?

— Приблизительно там же…

– Как бы они ни пытались, не могут выйти за пределы Волчанского направления. Хотя их основная цель была – выход на Великий Бурлук и оттуда зайти в тыл нашей Купянской группировки. Вот такая перед ними стояла задача. Где они сейчас? Продолжают находиться в районе Волчанска, полностью уничтоженного 300-летнего города, от которого ничего не осталось. Но даже в этих развалинах россияне не могут полноценно расширить зоны контроля. Вот пример того, как большая тактическая группа ни на что не способна, кроме как находится в одной точке два года на расстоянии от границы 5-7 км. То есть, это их потенциал. Им недостаточно для этого ресурса.

Также мы видим и на севере Сумщины. Уже более года, как они продолжают оставаться в районе Андреевки, Юнаковки и не выходят даже на линию охвата.

— Так какие ближайшие цели россиян?

— Захватывать села, которые находятся непосредственно в пограничной полосе. Таких огромное количество: в Сумской, Харьковской областях есть десятки сел, которые с российскими деревнями образуют некую агломерацию. Там невозможно украинским войскам содержать постоянный гарнизон. При этом россияне могут зайти, захватить село, вывезти местное население на территорию РФ, превратить граждан Украины в заложники и потенциальный обменный фонд, а собственно село использовать для накопления и концентрации личного состава.

Россияне ждут «зеленку» на Купянском направлении

— На Купянском направлении оккупанты также забуксовали, несмотря на неоднократные рапорты российских генералов об успехе там. Пока на этом участке фронта немного боев – один в сутки, максимум два. Это перегруппировка перед очередным наступлением?

– Да, они ждут, когда полностью появится «зеленка». Тогда будут масштабировать свое наступление. Россияне не оставят Купянск в покое, нет. Тем более что Кузовлев, Герасимов, Белоусов (русские генералы – прим. Ред.), даже Путин заявлял, что Купянск захвачен. Им нужно как-то оправдывать свою профнепригодность. С момента, когда заявили о захвате Купянска, уже прошло полгода. С Купянском что-то идет не по плану, это уж очень токсичное название для российского информационного пространства. Можно сказать, что они будут пытаться закрыть этот вопрос, возобновить интенсивные боевые действия.

– К каким действиям россияне, вероятно, прибегнут на этом участке фронта?

– На Купянском направлении и по северной границе с РФ они будут пытаться расширять хотя бы на тактическом уровне Двуречанский плацдарм – будут «выгрызать» по селу вдоль границы. Так россияне постараются отвлекать внимание от провала на Волчанском и Купянском направлениях, от общего провала их группировки на Оскольском плацдарме. Ведь левый берег реки Оскол россияне до сих пор не контролируют. Поэтому перегруппировка будет, безусловно, восстановление боеспособности подразделений, пополнение, возможно, даже усилят какими-то военными по другим направлениям.