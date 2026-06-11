Сегодня 11 июня 2026: какой праздник и день в истории

11 июня 1993 года в прокат вышел фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода». В 1990-м в Украине ввели новый порядок исчисления времени, оторвав его от «московского». В 1955-м произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время автогонок. В 1910-м родился Жак-Ив Кусто. В 1742-м «лицо 100-долларовой купюры» Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1509-м английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен.

Праздники и памятные даты 11 июня

11 июня в мире – Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

Также сегодня: День Жака-Ива Кусто и Международный день рыси.

11 июня в истории

11 июня 1509 года английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен – испанской инфанте Екатерине Арагонской. Подробнее.

11 июня 1742 года Бенджамин Франклин, которого знает каждый, кто хоть раз видел купюру в 100 долларов, изобрел кухонную плиту. Подробнее.

11 июня 1910 года родился знаменитый французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто. Подробнее.

11 июня 1955 года произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время автогонок. Она случилась на гонках недалеко от города Ле-Ман во Франции. Подробнее.

11 июня 1990 года Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, присоединив Украину к восточноевропейской временной зоне. Подробнее.

11 июня 1993 года в широкий прокат в США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода». В основе сценария этой ленты – одноименный научно-фантастический роман писателя Майкла Крайтона. Книга вышла в 1990 году – и сразу вызвала заинтересованность у ряда кинопродюсеров и режиссеров. Ведь история о клонированных динозаврах казалась очень перспективной для экранизации. Впрочем, это понимал и сам писатель – и потребовал немалую сумму за свои авторские права — $1,5 млн долларов. Несмотря на расценки, за право экранизации состоялось настоящее соревнование, в котором Спилберг буквально «на вираже обошел» своего извечного конкурента Джеймса Кэмерона. Кэмерон впоследствии рассказывал, что планировал снимать фильм ужасов, похожий по атмосфере на «Чужого». Хотя Спилберг сделал ставку на приключенческий блокбастер для широкой аудитории, а не на мрачный хоррор, он все же работал в своем стиле – с размахом и спецэффектами. Их создавали, в частности, специалисты, работавшие над «Чужим» и «Терминатором».

Съемки продолжались 99 дней. Картина собрала более 914 миллионов долларов в мировом прокате. До выхода «Титаника» в 1997 году именно «Парк Юрского периода» был самым кассовым фильмом всех времен. Он получил три Оскара – за технические достижения в визуальных эффектах и ​​звуковом дизайне. К 20-летию ленту перевыпустили в 3D. И она снова имела успех в кинотеатрах. Общие кассовые сборы в результате превысили 1 миллиард долларов, и фильм стал первым в истории, вышедшем до 2000 года и достигшим такой отметки.

Церковный праздник 11 июня

11 июня чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы. Подробнее.

Народные приметы 11 июня

Если солнце 11 июня яркое, то будет теплый сентябрь.

Если много пауков – к хорошей погоде.

Если день жаркий и тихий – будет гроза или град;

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя начинать новые дела.

Нельзя ссориться.

Не следует отправляться в путь.